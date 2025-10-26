La Libertad Avanza ganó en San Luis

Con el 51 % de los votos, la fuerza libertaria obtuvo una ventaja de más de 16 puntos sobre el peronismo, que alcanzó el 35 %. En tercer lugar, y muy por detrás, se ubicaron los frentes Frente del Pueblo y Provincias Unidas, que apenas rozaron el 10 %. La izquierda, en tanto, no superó el 5 % del total.

Los nuevos representantes de San Luis en la Cámara Baja serán Mónica Becerra, de Villa Mercedes, y Carlos Almena, de Merlo, por La Libertad Avanza, junto a Jorge “Gato” Fernández, de Tilisarao, por el PJ.

De esta manera, la composición de la delegación puntana no variará sustancialmente en su posicionamiento político. Quienes dejan sus bancas —Alberto Arancibia Rodríguez, Karina Bachey y Natalia Zavala Chacur— mantuvieron posturas definidas: los dos primeros con fuerte apoyo al oficialismo nacional y la última como una de las voces críticas del kirchnerismo.

Sin embargo, más allá de los resultados partidarios, la elección dejó un dato preocupante: la participación ciudadana apenas alcanzó el 66 %, el registro más bajo desde el retorno de la democracia en 1983.

Desde el espacio libertario, el referente Rodolfo Negri celebró el resultado y destacó que “el triunfo fue el fruto del trabajo en equipo y del compromiso de cada militante”.

Por su parte, el peronista Jorge “Gato” Fernández, quien conservará la representación de su espacio en el Congreso, afirmó que su objetivo será “mantener el diálogo y trabajar por San Luis”, y sostuvo que los resultados provinciales “están en sintonía con lo que ocurrió a nivel nacional”.