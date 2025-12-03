Copa Aniversario Pumptrack en ciudad de Mendoza

El evento, que ya se convirtió en un clásico para los amantes del ciclismo y los deportes de acción, reunirá a riders locales y provinciales en una jornada de competencia, adrenalina y disfrute al aire libre, con el imponente paisaje del piedemonte mendocino como escenario.

La Ciudad de Mendoza, a través de su Dirección de Deportes, invita a disfrutar de la Copa Aniversario Pumptrack. Este encuentro se desarrollará el sábado 13 de diciembre, de 17 a 22h, en el Parque Deportivo de Montaña.

La Copa Aniversario Pumptrack forma parte del calendario de actividades de la Ciudad del Deporte, un espacio que impulsa el desarrollo de disciplinas urbanas, recreativas y de montaña, generando propuestas accesibles y participativas para todas las edades.

El Parque Deportivo de Montaña, sede del evento, es uno de los íconos del deporte en la capital y continúa destacándose como punto de encuentro para ciclistas, corredores y deportistas que buscan combinar naturaleza, bienestar y desafío personal.

La Ciudad de Mendoza invita a toda la comunidad a acercarse para acompañar a los competidores y disfrutar de una tarde diferente, en el marco de una actividad que celebra el crecimiento del deporte sobre ruedas en el departamento.

