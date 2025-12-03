Copa Aniversario Pumptrack en ciudad de Mendoza

Día de la Discapacidad: actividades en San Luis
San Luis organiza acciones inclusivas en cuatro localidades con charlas, juegos, deportes y asesoramiento para promover derechos y participación.
La competencia será el sábado 13 en el Parque Deportivo de Montaña. Riders locales y de la provincia animarán el encuentro en el piedemonte capitalinoEventos03/12/2025Periodistas CuyoNoticias
El evento, que ya se convirtió en un clásico para los amantes del ciclismo y los deportes de acción, reunirá a riders locales y provinciales en una jornada de competencia, adrenalina y disfrute al aire libre, con el imponente paisaje del piedemonte mendocino como escenario.
La Ciudad de Mendoza, a través de su Dirección de Deportes, invita a disfrutar de la Copa Aniversario Pumptrack. Este encuentro se desarrollará el sábado 13 de diciembre, de 17 a 22h, en el Parque Deportivo de Montaña.
La Copa Aniversario Pumptrack forma parte del calendario de actividades de la Ciudad del Deporte, un espacio que impulsa el desarrollo de disciplinas urbanas, recreativas y de montaña, generando propuestas accesibles y participativas para todas las edades.
El Parque Deportivo de Montaña, sede del evento, es uno de los íconos del deporte en la capital y continúa destacándose como punto de encuentro para ciclistas, corredores y deportistas que buscan combinar naturaleza, bienestar y desafío personal.
La Ciudad de Mendoza invita a toda la comunidad a acercarse para acompañar a los competidores y disfrutar de una tarde diferente, en el marco de una actividad que celebra el crecimiento del deporte sobre ruedas en el departamento.
San Luis organiza acciones inclusivas en cuatro localidades con charlas, juegos, deportes y asesoramiento para promover derechos y participación.
La segunda edición de Actitud “La Fiesta” reunió a más de 300 invitados con música, platos clásicos, vinos mendocinos y un homenaje a la tradición italiana.
Más de 300 mil personas disfrutaron de cuatro jornadas colmadas de música, gastronomía, stands y propuestas culturales en el Estadio del Bicentenario.
Desde el estadio Bicentenario donde no sólo es música y espectáculo, sino el corazón de la identidad sanjuanina reflejando el amor por su tierra
El ciclo presenta el 25 de noviembre una charla abierta con la investigadora Paula Angelomé sobre nanotecnología y sus aplicaciones, con entrada gratuita.
Música, vinos y gastronomía se unen el 6 de diciembre en Bodega Alpasión, en una celebración que reúne a artistas internacionales y bodegas del Valle de Uco.
La Ciudad de Mendoza celebra la Peatonal del Vino el 15 y 16 de noviembre con vinos, gastronomía, música y una experiencia cultural a cielo abierto.
Treinta modelos de Ferrari recorrieron San Juan en una caravana única que cautivó a miles de vecinos durante su paso por la provincia cuyana.
Usar medios de transportes saludables es la mejor opción en el Gran Mendoza, descubrí como hacerlo más rápido, seguro y saludable a través de un mapa interactivo.
Los turistas argentinos podrán abonar sus compras a través de la aplicación Mercado Pago utilizando Pix, el sistema de pagos más popular de Brasil.
Para valorar el esfuerzo, la dedicación y la meritocracia. El departamento hoy se muestra como polo económico del oeste argentino gracias al trabajo de su gente
El mercado incorpora propuestas inéditas en Mendoza: açaí amazónico, carnes ahumadas al estilo Texas, un espacio Thermomix, opciones para disfrutar todo el año.
Por primera vez el país recibirá el torneo regional del Mundial de Robótica FIRST Tech Challenge, y será organizado por la Fundación Tomás Alva Edison.