Festival de las ONG en el Parque de las Naciones

El Parque de las Naciones de San Luis será escenario este domingo 2 de noviembre del Festival de las ONG, un encuentro pensado para visibilizar la tarea de las organizaciones sociales y fortalecer el trabajo conjunto entre el Estado y el tercer sector. La actividad se desarrollará de 16:00 a 20:00, con entrada libre y gratuita.

Organizado por la Dirección de Personas Jurídicas del Ministerio de Gobierno, el evento forma parte del Programa de Fortalecimiento Institucional, que busca promover, capacitar y acompañar a las entidades sin fines de lucro de toda la provincia.

Participación abierta y propuestas para toda la familia

El festival reunirá a 78 organizaciones entre clubes, asociaciones, bibliotecas populares, fundaciones y entidades culturales. Las ONG participantes podrán mostrar su trabajo, ofrecer productos para recaudar fondos y sumarse a la grilla artística con presentaciones de grupos folclóricos, ballets y bandas musicales.

Según explicó Lorena Domínguez, directora de Personas Jurídicas, el objetivo es “dar visibilidad a las acciones que las organizaciones realizan en distintos ámbitos de la sociedad y fortalecer su rol comunitario”. Además, destacó que este tipo de eventos “ayudan a generar redes y a compartir experiencias entre las instituciones”.

Los asistentes podrán disfrutar de shows en vivo, sorteos y propuestas gastronómicas. En el escenario principal se presentarán La Cautana, La Roca y el Grupo Menta, junto con agrupaciones artísticas pertenecientes a distintas ONG. Habrá también juegos para los niños, exhibiciones y actividades recreativas para toda la familia.

Un evento con espíritu solidario

Las organizaciones interesadas en participar pueden inscribirse a través del formulario disponible en la página oficial del Gobierno de San Luis. Aquellas que cuentan con grupos artísticos o culturales formarán parte de la programación del evento.

Además de los espectáculos, el festival contará con la presencia de Axioma, que realizará sorteos de becas para sus cursos, y de distintos emprendimientos sociales que ofrecerán sus productos. El público podrá participar en los sorteos generales con números que se entregarán en los accesos al parque.

El avance del reempadronamiento de las ONG

Actualmente, en San Luis funcionan más de 2.000 organizaciones no gubernamentales. La mayoría recuperó su personería jurídica a partir del proceso de reempadronamiento y regularización impulsado por el Gobierno provincial desde el inicio de la gestión del gobernador Claudio Poggi.

De acuerdo con los datos oficiales, el 60% de las entidades ya se encuentra en situación regular, mientras que el resto avanza en distintas etapas de normalización institucional y administrativa. El objetivo es que todas las organizaciones tengan su documentación en regla para acceder a los beneficios del programa de Fortalecimiento Institucional.

Oficinas y asesoramiento en toda la provincia

Las ONG que deseen iniciar su trámite pueden acercarse a las oficinas de la Dirección de Personas Jurídicas, ubicadas en San Luis capital, Villa Mercedes, Merlo, Tilisarao y Buena Esperanza. También pueden realizar consultas y gestiones a través del sitio web oficial, en la sección Fortalecimiento Institucional de las ONG.

El programa cuenta con cuatro ejes principales: reempadronamiento, regularización jurídica, capacitación dirigencial y financiamiento de proyectos sociales. A través de estas líneas de acción, el Gobierno busca fortalecer el trabajo de base de las entidades y garantizar su continuidad en el tiempo.

Más de mil proyectos con apoyo provincial

Desde el inicio del programa, el Estado provincial ha financiado centenares de iniciativas impulsadas por organizaciones de diferentes rubros: deportivas, culturales, ambientales y sociales. Según adelantó Domínguez, a fin de este año se alcanzará la cifra de 1.000 proyectos financiados, lo que representa un fuerte respaldo al sector.

“El desafío es seguir acompañando a las instituciones, ayudarlas a regularizar su situación y brindarles herramientas para que puedan crecer y sostener su labor comunitaria”, destacó la funcionaria.

Un encuentro para compartir y fortalecer la comunidad

El Festival de las ONG promete convertirse en una jornada de encuentro y reconocimiento para quienes trabajan día a día por el bienestar social. Además de ser una celebración, será una oportunidad para que la comunidad conozca el impacto positivo de estas organizaciones en la vida cotidiana.

Con actividades para todas las edades, música, sorteos y una amplia oferta gastronómica, el Parque de las Naciones volverá a ser punto de encuentro de familias, voluntarios y representantes del tercer sector. Una fiesta que celebra la solidaridad y el compromiso colectivo que define a San Luis.