Esta noche comienzan las tradicionales Verbenas Españolas

Durante tres días, el predio verde de Lateral Norte de Acceso Este y Boulevard Pérez Cuesta reunirá una vez más a la danza, música y gastronomía hispana con una nueva edición de las tradicionales Verbenas Españolas en Guaymallén, la clásica fiesta que celebra las raíces y costumbres de la comunidad hispana.

Habrá puestos gastronómicos, música, danzas típicas, artesanos y mucho color. Será en el predio verde de Lateral Norte de Acceso Este y Boulevard Pérez Cuesta (frente al Mendoza Shopping), este viernes 31 de octubre, sábado 1 y domingo 2 de noviembre, desde las 19h, con entrada libre y gratuita.

Durante las tres jornadas, academias de danzas, centros españoles y ballets oficiales compartirán escenario en una cita que une tradición y cultura. Sevillanas, flamenco, romanzas y sabores típicos invitarán a disfrutar de un paseo colmado de propuestas para toda la familia: stands con productos regionales y artesanales, espectáculos en vivo y actividades culturales.

El evento rinde homenaje al espíritu festivo de los barrios populares de España, en una celebración que reafirma los lazos entre las comunidades hispana y argentina. Además, el público podrá disfrutar de presentaciones especiales del Ballet Municipal de Guaymallén, la Escuela Municipal de Danzas, la Banda de la Penitenciaría Provincial San Miguel Arcángel y la agrupación Grana y Oro, entre muchas más.

Uno de los momentos más esperados será la elección y coronación de la Reina de la Hispanidad 2025, que tendrá lugar el sábado.

El encuentro es organizado por la Municipalidad de Guaymallén, junto a la Agrupación de Entidades Españolas de Mendoza y el Consulado General de España en Cuyo.