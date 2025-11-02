Zuchovicki en el ciclo Autores por los Caminos del Vino

Brindemos desde lo alto en la ciudad de Mendoza
Recorriendo espacios emblemáticos de la Capital Internacional del Vino, con visitas guiadas, brindis y una panorámica única desde la Terraza Jardín Mirador
Presentará “32 historias que todo líder debería leer”, una obra que invita a reflexionar sobre el liderazgo, las decisiones y el aprendizaje a través de la experienciaEventos02/11/2025Periodistas CuyoNoticias
El reconocido economista y referente del mercado de capitales Claudio Zuchovicki llega a Mendoza para compartir una charla inspiradora en torno a su nuevo libro “32 historias que todo líder debería leer”, una obra que invita a reflexionar sobre el liderazgo, las decisiones y el aprendizaje a través de la experiencia. Una cita imperdible: el viernes 14 de noviembre en Bodega Antigal (Maipú).
El ciclo Autores por los Caminos del Vino continúa su recorrido por las bodegas mendocinas con una nueva presentación imperdible. El próximo viernes 14 de noviembre, el economista Claudio Zuchovicki, una de las voces más lúcidas y populares del análisis financiero argentino, será el protagonista de una jornada donde el vino, las ideas y la conversación se encontrarán en Bodega Antigal, en Maipú.
Zuchovicki es gerente de Desarrollo de Mercado de Capitales de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, director de BYMA (Bolsas y Mercados Argentinos) y secretario general de la Federación Iberoamericana de Bolsas de Comercio. Licenciado en Administración de Empresas (UADE), con posgrado en Mercado de Capitales (UBA/IAMC) y formación en Futuros y Opciones en el Chicago Board of Trade, cuenta con más de 30 años de trayectoria en el mundo financiero.
Durante su presentación, el especialista abordará las claves de su libro escrito junto al speaker motivacional Jonatan Loidi, una obra inspiradora que reúne 32 historias reales sobre decisiones, aprendizajes, éxitos y fracasos. “Queremos que este viaje te ayude a ver la vida con otros ojos, que te lleves inspiración y herramientas para aplicar en tu día a día”.
La bodega abrirá sus puertas desde las 18:00 horas, invitando a los asistentes a recorrer sus instalaciones y disfrutar de una experiencia completa entre vino, paisaje y cultura.
El valor de la entrada es de $30.000, con cupo limitado, e incluye una degustación de vinos de Bodega Antigal. Además, habrá opciones gastronómicas disponibles para disfrutar en los jardines de la bodega.
Antigal Winery & Estates fue reconocida como la Mejor Bodega del Nuevo Mundo 2023 por la prestigiosa publicación estadounidense Wine Enthusiast. Este galardón destaca su compromiso con la calidad, la innovación y la sostenibilidad, además de su búsqueda continua por la excelencia enológica y la proyección internacional de sus vinos, que hoy se exportan a mercados como Estados Unidos.
El ciclo, declarado de Interés Turístico por el Ente Mendoza Turismo (EMETUR), está organizado por Gustavo Flores Bazán —periodista y productor cultural con amplia trayectoria en el mundo del vino— junto a Jimena Silvestri, productora de medios y gestora cultural. Cada encuentro es moderado por Andrés Gabrielli, referente del periodismo cultural mendocino, en un formato íntimo pensado para disfrutar del vino, las ideas y la conversación.
Por Autores por los Camino 2025, ya pasaron figuras de renombre como Hugo Alconada Mon, Florencia Canale, Dario Sztajnszrajber, Soledad Barruti y Ludovica Squirru.
Autores por los Caminos del Vino forma parte de las acciones culturales y enoturísticas promovidas por Bodegas de Argentina, con el respaldo institucional del EMETUR y la Universidad Juan Agustín Maza.
Acompañan Bodega Antigal, EDEMSA, Hotel Sheraton Mendoza, Antü Espacio de Lectura, La Cabrera y Kyros Ajíes. Media partners: El Descorche Diario y Radio Nihuil.
Autores por los Caminos del Vino – Claudio Zuchovichi presenta: “32 historias que todo líder debería leer”. Modera: Andrés Gabrielli.
Lugar: Antigal Winery & Estates (Calle Maza s/n y M. A. Saez, Russell, Maipú, Mendoza).
Fecha: Viernes 14 de noviembre – 19:00 horas. La bodega abrirá desde las 18:00 horas para visitas.
Entradas: $30.000.- Incluye degustación de vinos de Bodega Antigal, disponibles en www.entradaweb.com
Contacto: [email protected] - Instagram: @autores_xloscaminosdelvino
Recorriendo espacios emblemáticos de la Capital Internacional del Vino, con visitas guiadas, brindis y una panorámica única desde la Terraza Jardín Mirador
El domingo 2 de noviembre se realizará en San Luis el Festival de las ONG, con shows, sorteos y propuestas gastronómicas. Participarán más de 70 entidades.
Arranca una nueva edición de la clásica fiesta que celebra las raíces y costumbres hispanas en Guaymallén con gastronomía, música, danza y mucho color
Todos los fines de semana de noviembre habrá a las intervenciones artísticas en la Pérgola de la Peatonal Sarmiento. Mirá las propuestas
Un fin de semana para arrancar noviembre con todo, una programación cultural, cinematográfica y de salud para disfrutar y divertirse
Modo turista activado, Maipú organiza la feria que reunirá las principales ofertas turísticas del país, buscando nuevos destinos y experiencias
El cine maipucino ofrece este fin de semana una amplia variedad de propuestas para toda la familia con los últimos estrenos de la pantalla grande
En el Día Nacional de la Astronomía, el PALP abre sus puertas con una propuesta inmersiva que promete conectar ciencia, emoción y comunidad
El Servicio de Radioterapia de Fuesmen en la provincia de Mendoza protagoniza un avance histórico en la aplicación de inteligencia artificial en salud.
La Secretaría de Ambiente de San Luis realizó dos nuevas forestaciones en espacios públicos, en el marco del Plan Anual de Forestación que se ejecuta en distintos puntos de la provincia.
El proyecto “Hidroponía Urbana” transformó la sostenibilidad en acción concreta al instalar módulos productivos e inclusivos en la Asociación APANDO.
Arranca una nueva edición de la clásica fiesta que celebra las raíces y costumbres hispanas en Guaymallén con gastronomía, música, danza y mucho color
Uno de los niños perdió la vida en el lugar en tanto el otro está grave, fueron embestidos en inmediaciones al parque San Martín de la ciudad de Mendoza.