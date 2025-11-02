Brindemos desde lo alto en la ciudad de Mendoza

"Brindemos" en noviembre en la Ciudad, propuesta destinada a visitantes de la provincia, para que recorran espacios históricos, incluida la Terraza Jardín Mirador del edificio municipal. La actividad tendrá lugar del 5 al 28 de noviembre, a partir de las 11:00 horas.

La Ciudad de Mendoza, como Capital Internacional del Vino, recibe a los turistas de una manera especial. Es que, del 5 al 28 de noviembre, visitantes y vecinos podrán disfrutar de un paseo por la Terraza Jardín Mirador Arquitecto Gerardo Andía, para realizar un recorrido guiado por la muestra histórica de Mendoza y el origen del vino.

Esta innovadora propuesta iniciará desde lo alto, en la terraza el edificio municipal. Con una temática que abarca los orígenes del vino en nuestras tierras y el crecimiento de la vitivinicultura, se destacará el sitio en donde funcionó la quinta agronómica y la primera Bodega Escuela de Mendoza, hoy un Centro Temático del Vino, “La Enoteca”.

Luego, los participantes podrán conocer la Sala del Vino, el espacio en que la Ciudad rinde culto a nuestra bebida nacional. Allí, realizarán un brindis que tendrá como fin honrar la cultura vitivínicola de la provincia. Aquellas personas que estén interesadas en participar podrán adquirir su ticket en EntradaWeb. La invitación es de miércoles a viernes, a partir de las 11:00 horas.