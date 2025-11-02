Brindemos desde lo alto en la ciudad de Mendoza

Zuchovicki en el ciclo Autores por los Caminos del Vino
Presentará “32 historias que todo líder debería leer”, una obra que invita a reflexionar sobre el liderazgo, las decisiones y el aprendizaje a través de la experiencia
Recorriendo espacios emblemáticos de la Capital Internacional del Vino, con visitas guiadas, brindis y una panorámica única desde la Terraza Jardín MiradorEventos02/11/2025Periodistas CuyoNoticias
"Brindemos" en noviembre en la Ciudad, propuesta destinada a visitantes de la provincia, para que recorran espacios históricos, incluida la Terraza Jardín Mirador del edificio municipal. La actividad tendrá lugar del 5 al 28 de noviembre, a partir de las 11:00 horas.
La Ciudad de Mendoza, como Capital Internacional del Vino, recibe a los turistas de una manera especial. Es que, del 5 al 28 de noviembre, visitantes y vecinos podrán disfrutar de un paseo por la Terraza Jardín Mirador Arquitecto Gerardo Andía, para realizar un recorrido guiado por la muestra histórica de Mendoza y el origen del vino.
Esta innovadora propuesta iniciará desde lo alto, en la terraza el edificio municipal. Con una temática que abarca los orígenes del vino en nuestras tierras y el crecimiento de la vitivinicultura, se destacará el sitio en donde funcionó la quinta agronómica y la primera Bodega Escuela de Mendoza, hoy un Centro Temático del Vino, “La Enoteca”.
Luego, los participantes podrán conocer la Sala del Vino, el espacio en que la Ciudad rinde culto a nuestra bebida nacional. Allí, realizarán un brindis que tendrá como fin honrar la cultura vitivínicola de la provincia. Aquellas personas que estén interesadas en participar podrán adquirir su ticket en EntradaWeb. La invitación es de miércoles a viernes, a partir de las 11:00 horas.
El domingo 2 de noviembre se realizará en San Luis el Festival de las ONG, con shows, sorteos y propuestas gastronómicas. Participarán más de 70 entidades.
Arranca una nueva edición de la clásica fiesta que celebra las raíces y costumbres hispanas en Guaymallén con gastronomía, música, danza y mucho color
Todos los fines de semana de noviembre habrá a las intervenciones artísticas en la Pérgola de la Peatonal Sarmiento. Mirá las propuestas
Un fin de semana para arrancar noviembre con todo, una programación cultural, cinematográfica y de salud para disfrutar y divertirse
Modo turista activado, Maipú organiza la feria que reunirá las principales ofertas turísticas del país, buscando nuevos destinos y experiencias
El cine maipucino ofrece este fin de semana una amplia variedad de propuestas para toda la familia con los últimos estrenos de la pantalla grande
En el Día Nacional de la Astronomía, el PALP abre sus puertas con una propuesta inmersiva que promete conectar ciencia, emoción y comunidad
El Servicio de Radioterapia de Fuesmen en la provincia de Mendoza protagoniza un avance histórico en la aplicación de inteligencia artificial en salud.
La Secretaría de Ambiente de San Luis realizó dos nuevas forestaciones en espacios públicos, en el marco del Plan Anual de Forestación que se ejecuta en distintos puntos de la provincia.
El proyecto “Hidroponía Urbana” transformó la sostenibilidad en acción concreta al instalar módulos productivos e inclusivos en la Asociación APANDO.
Uno de los niños perdió la vida en el lugar en tanto el otro está grave, fueron embestidos en inmediaciones al parque San Martín de la ciudad de Mendoza.