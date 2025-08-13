Más de dos mil personas participan del Congreso de Educación Física 2025

Durante dos días, Guaymallén es anfitrión del Congreso de Educación Física 2025, un multitudinario encuentro del que participan docentes, estudiantes y especialistas del deporte y la actividad física para reflexionar, capacitarse y compartir experiencias.

Hay más de 2.000 inscriptos que participan de las diferentes charlas y talleres que se desarrollan en 11 diferentes espacios.

El Congreso de Educación Física 2025 “Formación, intercambio y deporte para construir una comunidad más saludable y unida”, se desarrolla en el Espacio Cultural Julio Le Parc. La actividad es organizada por la Municipalidad de Guaymallén, la Dirección General de Escuelas (DGE), el Instituto Universitario de Actividad Física y Deportes Dr. Jorge E. Coll y la Universidad Juan Agustín Maza; y ofrece instancias presenciales teóricas y prácticas, con un programa que se estructura en torno a cuatro áreas temáticas: Salud, Educación, Rendimiento Deportivo y Recreación y Gestión.

El Congreso de Educación Física se inició ayer y continúa hoy con 49 diferentes actividades, entre disertaciones y talleres, de 8 a 18. Para conocer el programa podés hacer click acá.

También estuvieron el subsecretario de Deportes, Federico Chiapetta; la directora de Educación Superior, Mariela Ramos; la coordinadora de Educación Física de la DGE, Carina Ortega; el rector de la Universidad Juan Agustín Maza, Daniel Miranda, y el rector del Instituto Universitario de Actividad Física y Deportes Dr. Jorge Coll, Luis Castillo.

El intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, dio la bienvenida los asistentes y destacados panelistas que disertarán hasta hoy en el Julio Le Parc y manifestó su alegría de que la Municipalidad de Guaymallén fuera parte de la organización del Congreso.

Además, el jefe comunal dijo que “los tópicos en los que se va a versar en este congreso tienen que ver con todas las dimensiones del deporte: la salud, el deporte como entretenimiento, como educación, pero también como herramienta de transformación social. Esos tópicos son los criterios de diseño para nuestra política pública deportiva”.

Luego Calvente convocó “a todos los que están asistiendo a este congreso a que recojan estas enseñanzas, para que terminen traduciéndose en una mejor calidad del deporte en la sociedad”.

A continuación, Alfredo Cornejo dijo que “es un orgullo recibir a docentes y estudiantes de distintos puntos de Mendoza y también a quienes nos visitan de otras provincias, como Neuquén, Río Negro, San Juan y San Luis. Son bienvenidos a nuestra provincia, que tiene en la educación y el deporte dos ejes fundamentales de desarrollo”.

Luego el mandatario resaltó la relevancia de la educación física en la formación integral de las personas: “Esta es una profesión muy noble. Los educadores físicos cumplen un rol clave en nuestras escuelas y en la comunidad, fomentando no solo la actividad física, sino también la salud, la disciplina, el trabajo en equipo y la superación personal”.

Asimismo, aseguró que “este congreso es una gran oportunidad para generar nuevas ideas y propuestas que fortalezcan el servicio educativo y deportivo en Mendoza”.