Bicitour sanmartiniano en Mendoza – 16 de agosto

El próximo sábado 16 de agosto, desde las 9:00 hs, la Ciudad de Mendoza y la Municipalidad de Las Heras invitan a participar del Bicitour sanmartiniano, una propuesta gratuita que combina actividad física, historia y valores patrióticos.

Pedaleá por la historia: llega el Bicitour sanmartiniano a Mendoza

La experiencia ofrecerá un recorrido guiado por lugares emblemáticos vinculados a la presencia del General José de San Martín en la región. Entre las paradas destacadas se encuentra el Campo Histórico El Plumerillo, en Las Heras, sitio clave en los preparativos del Ejército de los Andes y cuna del sueño libertador.

Con una duración estimada de cuatro horas y un nivel de dificultad media, el Bicitour invita a reconectar con valores como el esfuerzo, la humildad, la solidaridad y el amor por la Patria, utilizando la bicicleta como medio de transporte sustentable y saludable.

El punto de encuentro será la Plaza Independencia (Cartel #AmoMendoza). La actividad requiere inscripción previa a través de EntradaWeb y el uso obligatorio de casco.

Datos útiles

Duración: 4 horas

Dificultad: media

Inscripción previa: EntradaWeb

Consultas: WhatsApp +54 9 261 5949985 (Ciudad) | +54 9 261 7069013 (Las Heras)

Email: [email protected]



No importa si asistís solo o acompañado, con bicicleta propia o alquilada: esta propuesta está pensada para todo aquel que quiera pedalear con sentido, descubrir la historia y vivir una experiencia única.

Una estrategia divertida: los bicitour





En noviembre de 2019, la Municipalidad de Mendoza junto a Las Heras realizaron un nuevo “Bicitour Sanmartiniano”, parte del “Circuito Sanmartiniano”, que desde 2017 permitió que más de mil vecinos y turistas participaran Ciudad de Mendoza.

En agosto de 2021 se realizó también un Bicitour Sanmartiniano con salida el sábado 14 de agosto Ciudad de Mendoza.



Además, ha habido otros recorridos en bicicleta (no siempre bajo el mismo nombre) como:

Bicitour nocturno (“Noches de Primavera”) en 2014

Bicitour “En bicicleta al pasado geológico de Mendoza”, vinculado a la Semana de la Movilidad Sustentable

Bicitour patrimonial por el Parque San Martín y sus museos, como cierre del Mes del Patrimonio Municipalidad de Mendoza.

Bicitour urbano por historia y sabores en noviembre de 2024





