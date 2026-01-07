Bicitour nocturno para redescubrir Mendoza en bici

TuBi: 8.361 bicis entregadas en 341 escuelas durante 2025
La Ciudad de Mendoza suma una nueva actividad a su agenda turística 2026 con el regreso del Bicitour Nocturno, una experiencia gratuita y guiada en bicicleta. La propuesta se realizará los jueves 8 y 22 de enero, desde las 19:30, e invita a recorrer espacios emblemáticos del centro mendocino al caer el sol, de manera activa y sustentable.
Una experiencia distinta al anochecer
El Bicitour Nocturno se presenta como una alternativa diferente para descubrir la Ciudad de Mendoza desde otra perspectiva. La iniciativa combina actividad física moderada, patrimonio urbano y vida nocturna, en un contexto cuidado y accesible para un público amplio. Tras la gran convocatoria registrada durante el verano pasado, la propuesta regresa con nuevas fechas pensadas tanto para vecinos como para visitantes. El punto de encuentro será la plaza Independencia, frente al cartel #AmoMendoza, desde donde comenzará el recorrido guiado. A lo largo del trayecto, los participantes transitarán por ciclovías, parques urbanos, calles céntricas y sectores vinculados al polo gastronómico, mientras la ciudad cambia su ritmo y su paisaje con la llegada de la noche.
Recorrido guiado y enfoque cultural
El paseo estará acompañado por un bici-guía especializado, encargado de orientar al grupo y de compartir información turística relevante durante el recorrido. A través de explicaciones breves y claras, el guía aportará datos históricos, urbanos y culturales que enriquecen la experiencia. De este modo, el Bicitour no se limita solo a un paseo recreativo, sino que también propone una forma de aprendizaje dinámico y participativo. La actividad permite observar detalles que suelen pasar desapercibidos durante el día y redescubrir espacios conocidos bajo otra luz. La noche aporta un clima distinto, más tranquilo y propicio para disfrutar del entorno urbano, sin perder de vista la seguridad y la organización del grupo.
Cómo sumarse y qué tener en cuenta
La actividad es gratuita y no requiere inscripción previa, aunque se recomienda llegar con anticipación. Quienes viven en la Ciudad de Mendoza o en zonas cercanas pueden participar con su propia bicicleta. En el caso de los turistas o personas que no cuenten con rodado, la Municipalidad ofrece asesoramiento a través de WhatsApp al +54 9 261 594 9985 o mediante el correo [email protected]. El recorrido tiene una duración aproximada de dos horas y presenta una dificultad media a baja, lo que lo hace apto para todo público. No incluye el préstamo de bicicletas. Es obligatorio el uso de casco y se aconseja vestir ropa cómoda y calzado adecuado. También se recomienda llevar una botella de agua, llegar al punto de encuentro al menos 15 minutos antes del horario de salida y contar con un kit de luces nocturnas para mayor visibilidad. El recorrido completo puede consultarse previamente a través de Google Maps.
Turismo sustentable y uso del espacio público
El Bicitour Nocturno se consolida como una propuesta que promueve hábitos saludables y el uso de medios de transporte sustentables. Al mismo tiempo, fomenta la apropiación activa y consciente del espacio público, fortaleciendo el vínculo entre las personas y la ciudad. Esta iniciativa se enmarca en una política turística que busca diversificar las experiencias urbanas y ofrecer actividades accesibles, seguras y respetuosas con el ambiente. La Ciudad de Mendoza apuesta así a un turismo responsable, que integra a residentes y visitantes en una misma experiencia. Redescubrir la ciudad en bicicleta, recorrerla de noche y compartir el espacio urbano desde una mirada distinta son algunos de los ejes que definen esta propuesta, que vuelve a instalarse como una opción atractiva para disfrutar del verano mendocino.
