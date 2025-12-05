Día Nacional del Ciclista en homenaje al mendocino Saavedra

Foto: Archivo El Gráfico

Cada 5 de diciembre, Argentina celebra el Día Nacional del Ciclista en homenaje a Remigio Saavedra, el mendocino que se convirtió en leyenda al unir en bicicleta las ciudades de Mendoza y Buenos Aires en 1943. Cuatro décadas más tarde, ya con 70 años, repitió la hazaña, demostrando que la pasión y la perseverancia no tienen edad.

Su legado inspira a generaciones y refuerza la bicicleta como símbolo de esfuerzo, salud y movilidad sostenible y en su honor se celebra hoy el Día Nacional del Ciclista: el legado de Remigio Saavedra inspira a Mendoza y al país.

Historia

5 de diciembre de 1981, el ciclista mendocino Remigio Saavedra (hermano de Cosme, ganador de dos medallas olímpicas) realizó la hazaña de unir nuestra provincia con Buenos Aires en bicicleta. Demoró18 horas y 45 minutos, ya con 70 años, unió sobre una bicicleta Mendoza y Buenos Aires por segunda vez (ya lo había hecho en 1943). Arribó, entonces, a un repleto velódromo de Palermo tras descontar cerca de 1100 kilómetros en 18 horas y 45 minutos. "Les pido perdón por haber llegado un poco tarde...", se excusó ante un público que no paraba de vitorearlo.

Un informe médico de esos días sobre Remigio concluía así: "Este deportista de 70 años hace plantearle a la ciencia: ¿es un accidente biológico o el resultado de una vida ordenada y plena de actividad física?". Respuesta afirmativa para ambas preguntas.

Un legado que trasciende el deporte

La fecha busca promover el ciclismo como medio de transporte saludable y accesible. En Mendoza, tierra natal de Saavedra, la conmemoración adquiere un valor especial, conectando tradición y futuro.

Iniciativas locales como Bicicleta Amiga refuerzan este espíritu, alentando a vecinos a elegir la bici como herramienta de encuentro y movilidad sustentable.

“Remigio nos enseñó que la bicicleta no es sólo deporte, es un estilo de vida que une generaciones”, expresan ciclistas mendocinos que hoy recorren las calles en caravanas y encuentros comunitarios.

En tiempos donde la movilidad sostenible se vuelve urgente, el Día Nacional del Ciclista recuerda que cada pedaleada es un acto de compromiso con el planeta y con la comunidad. La bicicleta, humilde y poderosa, sigue siendo un puente entre pasado y futuro.







