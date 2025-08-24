La Policía de Mendoza desactivó una empresa dedicada a la venta de computadoras e insumos importados que operaba mediante un sistema de fraude para apropiarse del dinero de sus clientes. El operativo estuvo a cargo de la División Delitos Económicos, en el marco de investigaciones sobre estafas en la provincia Cuyana.

Según la pesquisa, el esquema fraudulento afectó a unas 70 personas a lo largo del año, generando un perjuicio patrimonial superior a los 14 millones de pesos.

Durante la medida judicial realizada en el local comercial, ubicado en la ciudad de Mendoza y bajo las directivas de la fiscal de Instrucción N° 19, Mariana Pedot, los efectivos secuestraron aproximadamente 70 equipos informáticos, incluyendo computadoras, procesadores, discos duros, notebooks, placas y memorias RAM.

Asimismo, fue detenida una mujer, cuñada de uno de los implicados, quien quedó a disposición de la fiscalía de Delitos Económicos. La investigación sigue en curso para cumplir los pedidos de captura de otros dos ciudadanos involucrados, entre ellos un hombre de nacionalidad colombiana.

Este operativo resalta el compromiso de las fuerzas de seguridad mendocinas en la lucha contra los delitos económicos y la protección de los consumidores frente a fraudes comerciales.