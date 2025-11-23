Se "picaron" y agredieron a un inspector de tránsito

Dos hombres fueron demorados la noche del sábado en Villa Mercedes en la provincia de San Luis. luego de que un inspector de tránsito municipal denunciara haber sido agredido en inmediaciones del predio Calle Angosta. El hecho ocurrió cerca de las 21:10 hs. y los involucrados quedaron a disposición de Judiciales tras ser identificados y examinados médicamente.



Un llamado que activó la intervención policial

El episodio comenzó cuando el Centro de Operaciones recibió un aviso sobre disturbios en la salida del túnel ubicado en la zona de Calle Angosta. La comunicación alertaba sobre una posible confrontación entre varias personas. En respuesta, personal del DRIM fue enviado al lugar para verificar la situación y garantizar el orden en un sector con alta circulación nocturna durante los fines de semana.

Hallazgo del inspector lesionado

A su llegada, los efectivos encontraron a un inspector de tránsito municipal con lesiones visibles en el rostro. El trabajador, que cumplía funciones en la zona al momento del hecho, informó que había sido agredido por dos hombres. Sus declaraciones iniciales permitieron orientar rápidamente el operativo hacia la identificación de los sospechosos. El inspector también señaló que hubo un intercambio previo que derivó en la agresión física.

Primer involucrado: intento de explicación

A pocos metros del lugar, los efectivos ubicaron al primer hombre señalado, de 35 años. El sujeto afirmó que no había participado directamente de la agresión y que solo había intentado separar la pelea. Su versión fue registrada por el personal policial y contrastada con lo informado por el inspector. La distancia a la que fue encontrado y su presencia en la escena motivaron su identificación y traslado para las actuaciones correspondientes.

Segundo sospechoso y admisión del conflicto

Minutos más tarde, el segundo involucrado, de 33 años, se presentó ante la policía en el lugar del incidente. El hombre reconoció haber mantenido primero un intercambio verbal y luego un episodio de agresión física con el inspector. También mencionó la existencia de un conflicto previo que habría generado la discusión. Su declaración inicial permitió completar la secuencia del hecho y reforzó la necesidad de su demora preventiva.

Requisas y controles médicos

Siguiendo las directivas del jefe de turno, ambos sospechosos fueron requisados en presencia de un testigo hábil. El procedimiento permitió constatar que no portaban elementos que representaran riesgo para terceros. Luego fueron trasladados para el correspondiente examen médico, práctica de rutina en intervenciones de esta naturaleza. Los informes médicos serán incorporados al expediente para documentar el estado de los involucrados al momento de la demora.

Derivación a la dependencia policial

Tras cumplir con los controles, los dos hombres fueron alojados en la dependencia policial donde quedaron a disposición de la Justicia. Las actuaciones fueron comunicadas a Judiciales, que evaluará los antecedentes, los testimonios reunidos y la caracterización del hecho. La situación del inspector, sus lesiones y su relato serán elementos centrales al momento de definir posibles medidas procesales.

Continuidad de la investigación

El caso continuará bajo análisis para determinar con precisión las circunstancias que desencadenaron el episodio y establecer responsabilidades. Se prevé que se incorporen declaraciones adicionales, así como los informes médicos del inspector y de los demorados. La reconstrucción completa de los hechos permitirá avanzar en la resolución judicial. Mientras tanto, el inspector recibió asistencia y el área correspondiente evaluará los pasos administrativos a seguir.