Detienen a nueve hombres armados en San Luis

Nueve hombres oriundos de Buenos Aires y Neuquén fueron detenidos en San Luis tras un operativo policial activado por un llamado al 911 que alertó sobre un disturbio con personas armadas. Circulaban en dos vehículos y portaban armas de fuego, municiones y armas blancas. La causa quedó bajo investigación fiscal por portación ilegal.



El procedimiento comenzó durante la tarde del jueves 20 de noviembre, cuando el sistema de emergencias recibió una llamada que denunciaba una discusión entre varios individuos armados. El hecho se registró en un local donde antes funcionaba una estación de servicio, ubicado en las inmediaciones de la avenida Circunvalación, ex ruta nacional 147, y la ruta nacional 146. Según el aviso, las personas involucradas se desplazaban en dos vehículos: una camioneta Ford Ranger y un automóvil Volkswagen Voyage. Ambos rodados se dirigían hacia la avenida José Santos Ortiz y fueron captados en movimiento por cámaras de seguridad cercanas. Esa información permitió a los efectivos organizar una intervención rápida y orientada.



Tras recibir los primeros datos, la Policía de la Provincia dispuso un operativo cerrojo y un trabajo coordinado con el Sistema Inteligente de Seguridad Provincial. A través del monitoreo en tiempo real, el SISPRO logró ubicar a la camioneta y al automóvil en el corredor vial señalado por el denunciante. Con esa confirmación, se desplegaron móviles del Comando Radioeléctrico hacia distintos accesos y rotondas estratégicas. Minutos después, los dos vehículos fueron interceptados en la rotonda del Viaducto del Portezuelo, justo debajo del puente de la avenida José Santos Ortiz. La maniobra se realizó sin incidentes y permitió asegurar la zona para proceder a la identificación de los ocupantes. Los oficiales actuaron siguiendo protocolos para intervenciones con posible presencia de armamento.



Durante la identificación, los agentes detectaron que uno de los hombres portaba una pistola en la cintura. Esa situación motivó la llegada de más unidades policiales y de personal especializado. En presencia de testigos civiles, se inició la requisa de ambos vehículos para documentar cada elemento encontrado y garantizar la legalidad del procedimiento. Como resultado del registro, la Policía secuestró tres pistolas de calibres 9 milímetros y .22, todas cargadas y con sus mecanismos operativos. Una de ellas tenía un cartucho alojado en la recámara. Además, se incautaron municiones de ambos calibres, cajas de transporte para armas, fundas de uso interno, dinero en dólares estadounidenses y pesos argentinos, y varios cuchillos de distintos tamaños. Tanto la camioneta como el automóvil quedaron secuestrados para futuras pericias.



Mientras los oficiales realizaban el procedimiento, personal de la Dirección General de Lucha Contra el Narcotráfico se presentó en apoyo con canes entrenados. Los animales inspeccionaron el interior y los compartimientos de los vehículos para descartar la presencia de estupefacientes. Tras finalizar la revisión, se informó que no se hallaron sustancias ilegales. Concluida la primera fase del operativo, los nueve hombres fueron trasladados a distintas dependencias policiales de la ciudad de San Luis. Todos son mayores de edad y quedaron automáticamente a disposición de la Fiscalía de Instrucción Penal N° 2 de la Primera Circunscripción Judicial. La causa fue caratulada de manera preliminar como “Averiguación portación ilegal de arma de fuego”.



El Ministerio Público Fiscal ordenó una serie de medidas para avanzar en la investigación. Entre las primeras diligencias se solicitaron pericias balísticas para comprobar el estado, funcionamiento y procedencia de las armas secuestradas. También se requirieron informes de antecedentes de todos los detenidos, tanto en sus provincias de origen como en el ámbito nacional. De manera paralela, se pidió un análisis del desplazamiento de los vehículos desde su ingreso a la provincia, para determinar en qué lugares estuvieron y si existen registros de cámaras que permitan trazar un recorrido preciso. Esta línea de trabajo busca establecer si los detenidos tenían un destino específico o si estaban vinculados a un hecho previo que aún no fue denunciado.



Además, la fiscalía solicitó la verificación del registro de cada arma encontrada y la comparación de series con bases de datos nacionales. Con esa información, los investigadores intentarán determinar si el armamento tiene pedido de secuestro o relación con algún caso abierto. También se analizarán los teléfonos celulares secuestrados para obtener comunicaciones relevantes. Las autoridades destacaron que la rápida intervención permitió evitar un posible conflicto mayor y asegurar evidencia clave para el proceso judicial. En tanto, los hombres continuarán alojados en distintas dependencias hasta que se defina su situación procesal. La investigación continúa abierta y se espera que en las próximas horas surjan nuevos elementos que permitan clarificar el motivo del desplazamiento de los involucrados y su presencia en la provincia de San Luis.