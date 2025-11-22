Secuestran camioneta con pedido judicial en Los Molles

Una camioneta Ford EcoSport con pedido de secuestro por una causa de hurto fue retenida este viernes en Los Molles, Provincia de San Luis. El vehículo, detectado gracias al sistema de monitoreo provincial, era conducido por un joven de 27 años. La Policía confirmó la medida judicial y trasladó el rodado para su resguardo.

---

Detección del vehículo en circulación

El procedimiento comenzó días atrás, cuando el Departamento de Investigaciones San Luis recibió información sobre la circulación de una camioneta Ford EcoSport vinculada a un pedido de secuestro vigente desde el 10 de mayo de 2024. Con esa alerta inicial, los efectivos iniciaron verificaciones en la base de datos de la Dirección Nacional de Registro de la Propiedad Automotor, donde se confirmó la medida judicial. La ratificación permitió activar los protocolos de búsqueda y seguimiento para ubicar el rodado en el territorio provincial.

Tecnología del SISPRO y ubicación precisa

En paralelo, el Sistema Inteligente de Seguridad Provincial aportó datos clave. A través de la red de pórticos de lectura automática, el centro de monitoreo detectó el paso de la camioneta sobre la Autopista 25 de Mayo. El recorrido se registró entre la ciudad de La Punta y la localidad de Villa de la Quebrada. Con esa información, la Policía ajustó la vigilancia en los accesos a la zona norte del departamento Belgrano. El uso coordinado de tecnología y patrullaje permitió acotar el área de intervención.

Interceptación en el puesto policial de Los Molles

Durante la tarde, un móvil del puesto policial de Los Molles finalmente localizó la camioneta en circulación. Los efectivos detuvieron el vehículo para identificar al conductor y verificar la documentación. Allí constataron que el rodado era efectivamente el mismo que figuraba en la medida judicial. El joven de 27 años que manejaba la camioneta fue notificado del requerimiento y explicó cómo había adquirido el vehículo, brindando detalles preliminares que luego quedaron asentados por escrito.

Intervención del Departamento de Investigaciones

Pocos minutos después llegaron al lugar integrantes de la brigada de calle del Departamento de Investigaciones San Luis. En presencia de un testigo hábil, procedieron al secuestro preventivo de la camioneta y de toda la documentación entregada por el poseedor. El procedimiento se realizó de acuerdo con los lineamientos legales previstos para vehículos con medidas vigentes. Como parte del protocolo, el conductor fue invitado a realizar una declaración escrita sobre la forma en que obtuvo el rodado. Ese testimonio será incorporado al expediente de la causa por hurto.

Traslado y resguardo del rodado

Una vez cumplidas las verificaciones iniciales, se solicitó la asistencia de una grúa policial para el traslado del vehículo. La camioneta fue llevada hasta las instalaciones del Departamento de Investigaciones, donde quedó depositada bajo resguardo preventivo. Allí permanecerá hasta que la Justicia provincial determine los pasos a seguir. El procedimiento incluyó el inventario correspondiente, la revisión del estado general del vehículo y la confección del acta de secuestro, elementos necesarios para garantizar la cadena de custodia.

Investigación y continuidad del proceso judicial

La retención del rodado permitirá a la Justicia avanzar en la investigación vinculada al hecho de hurto por el cual la camioneta tenía el pedido de secuestro vigente. Los datos aportados por el conductor, la documentación presentada y los registros obtenidos por los pórticos del SISPRO serán analizados para determinar responsabilidades y el origen exacto del vehículo. La participación de distintas áreas policiales, desde el monitoreo tecnológico hasta el trabajo territorial, se destacó como parte del procedimiento que permitió recuperar la camioneta. El caso continuará bajo supervisión judicial mientras se profundiza la investigación.