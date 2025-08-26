Continúa este martes el paro de controladores aéreos

Aerolíneas Argentinas explicó que dentro de una operación prevista de 295 vuelos, se verán afectados 178 servicios: 82 vuelos cancelados (todos de cabotaje) y 96 vuelos con cambios de horario. En total, la medida perjudicará a más de 15 mil pasajeros.



De acuerdo con lo comunicado por el gremio, la medida impedirá despegues de todo tipo en todo el país en las franjas horarias de 7 a 10 hs y de 14 a 17 hs, sin embargo, la naturaleza de la medida incidirá en los horarios de arribos y partidas de toda la jornada.



Cabe señalar que en las jornadas previas con de esta medida, la operación también se vio fuertemente condicionada: el 22 de agosto se registraron 44 vuelos cancelados y 59 demorados, lo que afectó a más de 10.500 pasajeros de cabotaje y regionales; mientras que el 24 de agosto hubo 46 cancelaciones y 122 reprogramaciones, con un impacto también por encima de los 10 mil pasajeros. Se estima que, al momento, la serie de medidas ya representó un costo de entre 1.5 y 2 millones de dólares.

Aerolíneas Argentinas ya denunció ante EANA y ANAC casos de vuelos con autorización de despegue, cuyo permiso fue denegado una vez que los pasajeros estaban en el interior de la aeronave, y debieron ser desembarcados. Muchos de esos pasajeros ya habían sido reprogramados de vuelos anteriores, multiplicando la frustración y el perjuicio de esta acción directa de ATEPSA.



Aerolíneas Argentinas lamenta profundamente los inconvenientes que esta situación pudiera generar y reafirma su compromiso con brindar un servicio seguro, puntual, confiable y de calidad, incluso en circunstancias excepcionales como esta.



Información importante para los pasajeros

Aquellas modificaciones que sean programadas con antelación serán informadas a través del correo electrónico ingresado como contacto en la reserva. En caso de haberse realizado la compra en una agencia de turismo, se aconseja consultar por esa vía. Recomendamos también utilizar los canales de autogestión en la aplicación de Aerolíneas Argentinas (disponible en iOS y Android) o vía la web aerolineas.com, donde además encontrarán información sobre otros canales de atención.