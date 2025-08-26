Partido de Jubilados de Mendoza criticó alianzas políticas

Argentina atraviesa un tiempo oscuro. Las últimas noticias sobre la situación de las personas con discapacidad muestran con crudeza la falta de sensibilidad de un Gobierno Nacional que prefiere ajustar en los más débiles antes que enfrentar a los poderosos.

A esta realidad se suma un hecho gravísimo: las sospechas de coimas en el área de discapacidad de Nación. Si se confirma, será una de las expresiones más miserables de la corrupción política: lucrar con quienes más apoyo necesitan.



Mientras tanto, vemos cómo se repite la historia:

La Libertad Avanza y la Unión Cívica Radical sellan una nueva alianza que desnuda lo que son en realidad: los mismos políticos de siempre, disfrazados de cambio.

El kirchnerismo y el peronismo siguen en su eterno pacto de poder, sin pensar en el pueblo ni en el empleo.

Distintos nombres, mismos ladrones.

Distintos discursos, mismos negocios.

Desde el Partido de los Jubilados, Pymes, Emprendedores y Trabajadores levantamos la voz con indignación y con fuerza: ¡basta de indiferencia, basta de corrupción, basta de jugar con la gente!

Nosotros no somos políticos de carrera ni burócratas del sistema. Somos jubilados que dieron su vida trabajando, pymes que resisten cada día, emprendedores que todavía apuestan y trabajadores que no se rinden.

Por eso afirmamos con convicción: seremos la sorpresa en estas elecciones.



Porque representamos a los que nunca tuvieron voz. Porque creemos en un país con empleo, con dignidad y con justicia social real. Porque sabemos que el cambio verdadero no viene de los que ya demostraron ser cómplices y corruptos, sino de la fuerza genuina del pueblo mendocino.

Hoy más que nunca, nos une una causa: defender a nuestros jubilados, a nuestras pymes, a nuestros emprendedores, a nuestros trabajadores y a las personas con discapacidad que merecen igualdad, respeto y transparencia.

El futuro no está en las manos de la vieja política.

El futuro empieza con nosotros.