Google Traductor incorpora nuevas herramientas impulsadas por IA

Será en Bodega Vistalba y habrá dos ediciones: la primera el 8 y 9 de septiembre y la segunda el 11 y 12 del mismo mes. Dirigido a público en general y con cupos limitados.
Google anunció dos nuevas herramientas que hacen aún más fácil superar las barreras lingüísticas: capacidades de aprendizaje de idiomas personalizadas y traducciones en vivo para conversaciones en tiempo real.Sociedad28/08/2025Redacción CuyoNoticias
Con modelos de IA avanzados, Google presentó nuevas funciones en vivo para facilitar la comunicación en tiempo real y un nuevo experimento de práctica de idiomas diseñado para ayudar al usuario a alcanzar sus objetivos de aprendizaje.
Cada mes, las personas traducen alrededor de 1 billón de palabras en Google Traductor, El Buscador y las traducciones visuales en Lens y Busca con un círculo. Ahora, gracias a la IA, es aún más fácil superar las barreras lingüísticas.
Con las capacidades multimodales y de razonamiento avanzado de los modelos de Gemini, Google incorpora dos nuevas funciones al Traductor para ayudar con las conversaciones en vivo y el aprendizaje de idiomas.
Práctica de idiomas personalizada. Esta función beta ayuda a los usuarios a desarrollar habilidades de conversación con sesiones interactivas adaptadas a su nivel y objetivos de aprendizaje. Desde practicar vocabulario para un viaje hasta mejorar la comprensión auditiva, las prácticas se generan al instante y evolucionan con el progreso del usuario.
Disponibilidad. Ya está activa en la aplicación de Traductor para Android y iOS: para hablantes de inglés que practiquen español y francés, y para hablantes de español, francés y portugués que practiquen inglés.
Cómo usarlo. Basta con presionar “practicar” en la app, definir nivel y objetivos, y Traductor generará ejercicios personalizados para entrenar la escucha y la expresión oral con confianza.
Conversaciones en vivo en más de 70 idiomas. Ahora es posible mantener charlas fluidas en tiempo real con traducciones de audio y texto en pantalla, incluso en entornos ruidosos como aeropuertos o cafeterías. Disponible hoy para usuarios de EE.UU., India y México.
Estas novedades reflejan los avances de Google en IA aplicada al lenguaje, que van más allá de la traducción básica para ayudar a aprender, comprender y comunicarse mejor en cualquier contexto.
