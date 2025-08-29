Mendoza se prepara para la semana francesa
La esperada edición de “Viví Francia” en Mendoza será del 6 al 14 de setiembre próximos, para disfrutar de la cultura gala en variadas actividades.
El 29 de agosto, en el Parque de Mayo de San Juan, habrá juegos, lecturas y un circuito de salud para que las familias disfruten y aprendan en el Día del Niño.Sociedad29/08/2025Periodistas CuyoNoticias
En el marco del mes del niño, el Ministerio de Salud de San Juan invitó a todas las familias a participar de la actividad “Aventura Saludable: aprendemos jugando”, una propuesta pensada para aprender, jugar y compartir en un entorno recreativo.
La jornada se realizará el viernes 29 de agosto, de 14:30 a 17:30 horas, en el Paseo de las Palmeras del Parque de Mayo en ciudad de San Juan, y contará con múltiples actividades destinadas a los más pequeños y sus familias.
Juegos, lecturas y un circuito de salud
El evento, organizado por la Dirección de Materno Infancia de la Secretaría Técnica, busca generar un espacio de creatividad, aprendizaje y exploración mediante el juego.
Los asistentes podrán recorrer diferentes postas que conformarán un circuito de salud, con propuestas como:
Controles integrales
Consejería en nutrición
Salud bucal
Vacunación
Además, habrá juegos para prevenir la exposición prolongada a las pantallas, clases de educación física a cargo de profesores de las distintas zonas sanitarias, actividades de integración para personas con discapacidad, lectura de cuentos y diversas sorpresas.
Trabajo conjunto
La iniciativa contará con la participación del equipo de la Dirección de Materno Infancia, la Secretaría Técnica y profesionales de las cinco zonas sanitarias de la provincia Cuyana, quienes acompañarán a los niños y sus familias en una tarde de celebración, aprendizaje y diversión.
