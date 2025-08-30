Señor de Renca: fe, historia y tradición en San Luis

Cada 3 de mayo de cada año, miles de peregrinos llegan a Renca, en el Valle del Conlara, para honrar al Cristo del Espino. Una festividad que combina devoción religiosa, historia, cultura y turismo en San Luis.

La historia del Señor de Renca se remonta a 1732, cuando la imagen del Cristo del Espino fue traída por los jesuitas desde Chile. Según la tradición, al intentar trasladarla a Córdoba, una mula que la cargaba se detuvo en el paraje Renca y se echó, lo que fue interpretado como un signo divino de que el Cristo debía permanecer allí.

Con el tiempo, la devoción creció alimentada por relatos milagrosos, como el de un nativo ciego que habría recuperado la vista al recibir la savia de un espinillo. Fue entonces cuando se levantó la primera capilla de la Villa de Renca para custodiar la imagen sagrada.

Historia de fe y resistencia

A lo largo de los siglos, la imagen atravesó episodios de ataques indígenas y conflictos armados. Se cuenta que durante incursiones ranqueles fue dañada con lanzas, pero los vecinos lograron reconstruirla. Más tarde, en 1834, los pobladores la ocultaron en la zona de Las Lagunas para resguardarla de la invasión del cacique Yanquetruz.

La capilla actual, inaugurada en 1764, reemplazó a la primera construcción y se consolidó como uno de los templos más emblemáticos de San Luis.

Fiesta patronal: tradición viva

Cada 3 de mayo, la localidad de Renca se convierte en epicentro de fe y cultura con la celebración patronal en honor al Cristo del Espino. La procesión, las misas y los homenajes religiosos se mezclan con la música cuyana, los bailes, las comidas típicas y las ferias artesanales que acompañan la festividad.

Los caminos hacia el santuario se transforman en rutas de peregrinación: hombres, mujeres y familias enteras recorren kilómetros a pie o a caballo para agradecer promesas y renovar su fe.

Impacto turístico y cultural

Más allá del aspecto religioso, la festividad del Señor de Renca tiene un fuerte impacto en la economía local. Hoteles, cabañas, restaurantes y comercios reciben a miles de visitantes de San Luis y provincias vecinas, consolidando a la villa como un polo de turismo religioso y cultural.

La devoción al Cristo del Espino se ha convertido en un símbolo de identidad sanluiseña que trasciende generaciones, uniendo espiritualidad, memoria histórica y patrimonio cultural.

Un legado que perdura

Recorrer Renca en mayo es vivir una de las experiencias más auténticas del sentir cuyano: un encuentro donde se entrelazan fe, historia, tradición y hospitalidad en el corazón del Valle del Conlara.