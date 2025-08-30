Señor de Renca: fe, historia y tradición en San Luis
Cada 3 de mayo miles de peregrinos llegan a Renca, San Luis, para honrar al Cristo del Espino en una fiesta que une fe, cultura y turismo.
Más de 6000 estudiantes disfrutaron de Las Aventuras de Puck en el Teatro del Bicentenario, un espectáculo que une música, danza y fantasía.Sociedad30/08/2025Periodistas CuyoNoticias
En San Juan la Sala Principal del Teatro del Bicentenario (TB) se colmó de emoción y fantasía con la presencia de más de 6000 estudiantes de escuelas primarias de toda la provincia, que disfrutaron gratuitamente de la puesta escénica Las Aventuras de Puck.
La propuesta, fruto del trabajo conjunto entre la Fundación Banco San Juan (FBSJ) y el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, forma parte del programa “Con la música a otra parte” de la FBSJ, cuyo objetivo es acercar a los niños y niñas al universo de la música.
Una experiencia artística integral
Las Aventuras de Puck se enmarca en el Programa de Introducción a la Ópera para la Niñez y Adolescencia, y conjuga teatro, música y danza en una experiencia inmersiva.
El espectáculo cuenta con la participación de:
Cantantes y actores profesionales
Músicos de la Orquesta Escuela
Bailarines del Programa de Formación en Danza
Niños en escena interpretando fragmentos adaptados de La Sinfonía de los Juguetes
Uno de los momentos más emotivos se vivió cuando Aniña, la actriz protagonista, interpretó Manuelita la tortuga junto a la orquesta, en una versión que conmovió tanto a estudiantes como a docentes y familias.
Puck, un guía mágico hacia la fantasía
En esta travesía, los niños fueron guiados por Puck, un personaje travieso inspirado en Sueño de una noche de verano de William Shakespeare, que los invitó a recorrer mundos imaginarios y descubrir aventuras inolvidables en el bosque.
El repertorio incluyó obras de grandes compositores como Camille Saint-Saëns, María Elena Walsh y Antonio Vivaldi, interpretadas por la Orquesta Escuela en una puesta diseñada especialmente para los más pequeños.
Voces de los protagonistas
Catalina, alumna de la Escuela Juan Pascual Pringles de Angaco, expresó con entusiasmo:
“Nunca había entrado a un teatro tan grande y con tantas luces. Cuando empezó y se abrió el telón y apareció Puck, me sentí como si estuviera soñando. Lo que más me gustó fue cuando cantaron Manuelita, porque me la sabía, pero acá sonaba distinto, más mágico. ¡Fue la función más linda que vi!”
El arte como experiencia transformadora
Para muchos niños y niñas, fue la primera vez que ingresaron al Teatro del Bicentenario, descubriendo con asombro la magnitud de su sala. Llegados desde diferentes departamentos de San Juan, vivieron un espectáculo pensado para celebrar la imaginación, el juego y el poder transformador de las artes.
Cada 3 de mayo miles de peregrinos llegan a Renca, San Luis, para honrar al Cristo del Espino en una fiesta que une fe, cultura y turismo.
El 29 de agosto, en el Parque de Mayo de San Juan, habrá juegos, lecturas y un circuito de salud para que las familias disfruten y aprendan en el Día del Niño.
La esperada edición de “Viví Francia” en Mendoza será del 6 al 14 de setiembre próximos, para disfrutar de la cultura gala en variadas actividades.
Google anunció dos nuevas herramientas que hacen aún más fácil superar las barreras lingüísticas: capacidades de aprendizaje de idiomas personalizadas y traducciones en vivo para conversaciones en tiempo real.
Será en Bodega Vistalba y habrá dos ediciones: la primera el 8 y 9 de septiembre y la segunda el 11 y 12 del mismo mes. Dirigido a público en general y con cupos limitados.
El concurso promueve el esfuerzo individual y colectivo premiando el compromiso de estudiantes, docentes y escuelas, en la mejora continua de la calidad educativa.
Mendoza tiene un nuevo lugar en el Huentala Hotel, donde la cocina se transforma en un espacio de encuentro, tradición familiar y sabores compartidos.
Se trata de un encuentro abierto a toda la comunidad para conocer las últimas tendencias en arquitectura, desarrollo inmobiliario, y contexto económico. Referentes locales, nacionales e internacionales, y la visita del analista económico, Damian Di Pace.
La esperada edición de “Viví Francia” en Mendoza será del 6 al 14 de setiembre próximos, para disfrutar de la cultura gala en variadas actividades.
El encuentro vitivinícola reúne bodegas, especialistas y público en actividades que destacan los vinos de los valles de San Juan.
Tres equipos sanjuaninos competirán en Villa Mercedes por la 3° fecha del Regional Zona Centro/Norte de Goalball, consolidando inclusión y deporte.
El 29 de agosto, en el Parque de Mayo de San Juan, habrá juegos, lecturas y un circuito de salud para que las familias disfruten y aprendan en el Día del Niño.
Un Mercedes Benz impactó contra un camión en la Autopista de las Serranías Puntanas. El hecho ocurrió la madrugada de este viernes y dejó dos víctimas fatales