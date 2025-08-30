Paso Cristo Redentor Cerrado

6000 alumnos vivieron la magia de Puck en el TB

Más de 6000 estudiantes disfrutaron de Las Aventuras de Puck en el Teatro del Bicentenario, un espectáculo que une música, danza y fantasía.

Sociedad30/08/2025Periodistas CuyoNoticiasPeriodistas CuyoNoticias

fbb5afb7808789da22102a03606d083b_LEn San Juan la Sala Principal del Teatro del Bicentenario (TB) se colmó de emoción y fantasía con la presencia de más de 6000 estudiantes de escuelas primarias de toda la provincia, que disfrutaron gratuitamente de la puesta escénica Las Aventuras de Puck.

La propuesta, fruto del trabajo conjunto entre la Fundación Banco San Juan (FBSJ) y el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, forma parte del programa “Con la música a otra parte” de la FBSJ, cuyo objetivo es acercar a los niños y niñas al universo de la música.

Una experiencia artística integral
Las Aventuras de Puck se enmarca en el Programa de Introducción a la Ópera para la Niñez y Adolescencia, y conjuga teatro, música y danza en una experiencia inmersiva.

El espectáculo cuenta con la participación de:

Cantantes y actores profesionales
Músicos de la Orquesta Escuela
Bailarines del Programa de Formación en Danza
Niños en escena interpretando fragmentos adaptados de La Sinfonía de los Juguetes
Uno de los momentos más emotivos se vivió cuando Aniña, la actriz protagonista, interpretó Manuelita la tortuga junto a la orquesta, en una versión que conmovió tanto a estudiantes como a docentes y familias.

Puck, un guía mágico hacia la fantasía
En esta travesía, los niños fueron guiados por Puck, un personaje travieso inspirado en Sueño de una noche de verano de William Shakespeare, que los invitó a recorrer mundos imaginarios y descubrir aventuras inolvidables en el bosque.

El repertorio incluyó obras de grandes compositores como Camille Saint-Saëns, María Elena Walsh y Antonio Vivaldi, interpretadas por la Orquesta Escuela en una puesta diseñada especialmente para los más pequeños.

Voces de los protagonistas
Catalina, alumna de la Escuela Juan Pascual Pringles de Angaco, expresó con entusiasmo:

“Nunca había entrado a un teatro tan grande y con tantas luces. Cuando empezó y se abrió el telón y apareció Puck, me sentí como si estuviera soñando. Lo que más me gustó fue cuando cantaron Manuelita, porque me la sabía, pero acá sonaba distinto, más mágico. ¡Fue la función más linda que vi!”


El arte como experiencia transformadora
Para muchos niños y niñas, fue la primera vez que ingresaron al Teatro del Bicentenario, descubriendo con asombro la magnitud de su sala. Llegados desde diferentes departamentos de San Juan, vivieron un espectáculo pensado para celebrar la imaginación, el juego y el poder transformador de las artes.

1140x110-NO-COMPRE-ROBADO

Te puede interesar
DI PACE FEED

Nueva edición del MDA 2025: tendencias en arquitectura

Redacción CuyoNoticias
Sociedad25/08/2025

Se trata de un encuentro abierto a toda la comunidad para conocer las últimas tendencias en arquitectura, desarrollo inmobiliario, y contexto económico. Referentes locales, nacionales e internacionales, y la visita del analista económico, Damian Di Pace.

Lo más visto
Newsletter CuyoNoticias

Suscríbete al newsletter para recibir periódicamente las novedades en tu email