En San Juan la Sala Principal del Teatro del Bicentenario (TB) se colmó de emoción y fantasía con la presencia de más de 6000 estudiantes de escuelas primarias de toda la provincia, que disfrutaron gratuitamente de la puesta escénica Las Aventuras de Puck.

La propuesta, fruto del trabajo conjunto entre la Fundación Banco San Juan (FBSJ) y el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, forma parte del programa “Con la música a otra parte” de la FBSJ, cuyo objetivo es acercar a los niños y niñas al universo de la música.

Una experiencia artística integral

Las Aventuras de Puck se enmarca en el Programa de Introducción a la Ópera para la Niñez y Adolescencia, y conjuga teatro, música y danza en una experiencia inmersiva.

El espectáculo cuenta con la participación de:

Cantantes y actores profesionales

Músicos de la Orquesta Escuela

Bailarines del Programa de Formación en Danza

Niños en escena interpretando fragmentos adaptados de La Sinfonía de los Juguetes

Uno de los momentos más emotivos se vivió cuando Aniña, la actriz protagonista, interpretó Manuelita la tortuga junto a la orquesta, en una versión que conmovió tanto a estudiantes como a docentes y familias.

Puck, un guía mágico hacia la fantasía

En esta travesía, los niños fueron guiados por Puck, un personaje travieso inspirado en Sueño de una noche de verano de William Shakespeare, que los invitó a recorrer mundos imaginarios y descubrir aventuras inolvidables en el bosque.

El repertorio incluyó obras de grandes compositores como Camille Saint-Saëns, María Elena Walsh y Antonio Vivaldi, interpretadas por la Orquesta Escuela en una puesta diseñada especialmente para los más pequeños.

Voces de los protagonistas

Catalina, alumna de la Escuela Juan Pascual Pringles de Angaco, expresó con entusiasmo:

“Nunca había entrado a un teatro tan grande y con tantas luces. Cuando empezó y se abrió el telón y apareció Puck, me sentí como si estuviera soñando. Lo que más me gustó fue cuando cantaron Manuelita, porque me la sabía, pero acá sonaba distinto, más mágico. ¡Fue la función más linda que vi!”



El arte como experiencia transformadora

Para muchos niños y niñas, fue la primera vez que ingresaron al Teatro del Bicentenario, descubriendo con asombro la magnitud de su sala. Llegados desde diferentes departamentos de San Juan, vivieron un espectáculo pensado para celebrar la imaginación, el juego y el poder transformador de las artes.