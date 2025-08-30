La tormenta de Santa Rosa llegó con frío, lluvia y granizo

Más de 500 familias asistidas por lluvias en San Juan
Toda la región de Cuyo se encuentra afectada por abundantes precipitaciones, caída de piedra y un marcado descenso de temperatura. ImágenesSociedad30/08/2025Periodista María Inés Aimale
La región Cuyo está bajo el efecto de una gran inestabilidad atmosférica reflejada en contingencias climáticas como intensas nevadas en zonas cordilleranas, gran cantidad de granizo caído en distintas zonas Mendoza, San Juan y San Luis como así también abundantes lluvias acompañadas de viento.
Las consecuencias inmediatas reportadas hasta el momento son rutas cortadas e intransitables, anegamientos en algunos sectores de la localidad de San Martín en el este de Mendoza.
El último reporte de Defensa Civil de la provincia de Mendoza señala: "Lluvias débiles a moderadas generalizadas en toda la provincia, incluye Gran Mendoza, centros de prácticamente todos los departamentos y zonas de Piedemonte. Lluvias extendidas por las zonas cultivadas de los Oasis, y también gran parte de zonas de secano que rodean a los cultivos. La tendencia es que continúan las precipitaciones regularmente con estas características, aunque se pueden generar incrementos aislados de las mismas, según condiciones en la parte media de la atmósfera".
Vialidad Nacional reportó que la situación en la zona sur de Mendoza es complicada, hay corte total RN 40 en el tramo que comprende Bardas Blancas, Neuquén por acumulación de Nieve y anegamientos. El paso Pehuenche está habilitado sólo hasta Las Loicas.
La RN 40 que une Pareditas con El Sosneado se encuentra totalmente cortada por acumulación de nieve, hay equipos trabajando en la zona.
La seccional de Vialidad Nacional de la provincia de San Juan pide extremar el cuidado al transitar por la Ruta Nacional 40 en el tramo que une San Juan - Jáchal por caída de rodados y conducir con máxima precaución en zonas con badenes por bajada de crecientes en distintos puntos de la provincia. También reportaron caída de granizo en zonas del departamento 25 de Mayo.
En tanto hay gran cantidad de actividades especialmente deportiovas que han sido suspendidas.
En el caso de la provincia de San Luis, tal como había anticipando la Red de Estaciones Meteorológicas (REM), durante este fin de semana se está produciendo el ingreso de inestabilidad atmosférica que afecta en gran parte del territorio provincial, con lluvias, granizo y fuertes vientos.
El reporte de las últimas horas indica fuertes vientos con caídas de árboles que obstruyen rutas y caminos en al zona noreste de la provincia, en tanto, en la región noroeste se registran lluvias y caídas de abundante granizo.
Las intensas lluvias en San Juan afectaron a más de 500 familias en distintos departamentos. Se mantiene el monitoreo y recomiendan precaución en rutas.
Defensa Civil registró 270 casos por anegamientos, árboles y postes caídos. El SMN mantiene el alerta naranja en toda la provincia hasta mañana.
Una joven madre y sus dos hijos fueron asistidos por Defensa Civil de la provincia y trasladados tras el anegamiento de su vivienda en 25 de Mayo
