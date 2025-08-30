Más de 500 familias asistidas por lluvias en San Juan
Las intensas lluvias en San Juan afectaron a más de 500 familias en distintos departamentos. Se mantiene el monitoreo y recomiendan precaución en rutas.
Defensa Civil registró 270 casos por anegamientos, árboles y postes caídos. El SMN mantiene el alerta naranja en toda la provincia hasta mañana.Sociedad30/08/2025Periodistas CuyoNoticias
La provincia de Mendoza continúa bajo los efectos del temporal que se registró este sábado 30 de agosto de 2025, lo que mantiene vigente el alerta naranja del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para hoy y mañana en todo el territorio provincial.
Según el relevamiento oficial de la Dirección Provincial de Defensa Civil, hasta las 16:30 se contabilizaron 270 novedades vinculadas a daños materiales, viviendas afectadas y asistencia social en distintos departamentos.
Detalle por departamentos
Malargüe: 4 filtraciones de techo y 1 vivienda anegada. Total: 5.
San Rafael: 6 ramas caídas, 7 árboles caídos y 7 filtraciones de techo. Total: 20.
General Alvear: 2 árboles caídos, 1 voladura de techo, 1 poste caído y 2 cables cortados. Total: 6.
San Carlos: 1 árbol caído y 5 viviendas anegadas. Total: 6.
Tunuyán: 15 viviendas anegadas y asistencia social a 150 personas. Total: 165.
Tupungato: 10 filtraciones de techo y un desborde cloacal en zona céntrica. Total: 11.
Lavalle: 1 vivienda anegada. Total: 1.
Luján de Cuyo: 1 poste caído, 5 filtraciones de techo y 1 desprendimiento de piedra. Total: 7.
Godoy Cruz: 1 vivienda anegada y 1 árbol caído. Total: 2.
Maipú: 2 viviendas anegadas. Total: 2.
Guaymallén: 2 postes caídos. Total: 2.
Santa Rosa: asistencia social a 30 personas. Total: 30.
San Martín: 5 filtraciones de techo. Total: 5.
Rivadavia: 8 filtraciones de techo. Total: 8.
En tanto, los departamentos de Las Heras, Uspallata, La Paz y Junín no registraron novedades hasta el momento.
Balance general
El informe provincial de Mendoza indica que la mayor afectación se concentró en el Valle de Uco, especialmente en Tunuyán, donde se registraron más de 150 asistencias sociales y 15 viviendas anegadas.
Defensa Civil confirmó que el total de intervenciones asciende a 270 en toda la provincia, y que los equipos continúan en alerta y en monitoreo permanente de la evolución meteorológica.
