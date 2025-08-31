San juan, lluvias, anegamientos y evacuados

Las fuertes lluvias han causado inundaciones en varias zonas del Departamento 25 de Mayo, San Juan, afectando a varias familias.



En la Finca Chiconi, ubicada en Calle 9 a 200 metros de la Ruta, una familia de 10 integrantes, liderada por la Sra. Orrego Juana, se encuentra en una situación precaria, con su hogar de adobe en malas condiciones y agua ingresando al inmueble.

Personal de la Comisaría 32° y de Protección Civil ha estado trabajando en la zona para evaluar la situación y brindar asistencia. Sin embargo, se ha informado que no hay un lugar físico disponible para alojar a las personas afectadas.

Una pareja de ancianos, también se encuentran en la zona, pero han manifestado que no desean ser evacuados. El personal de Protección Civil ha prometido regresar a la zona en horas tempranas para prestar ayuda.

En tanto dos familias fueron evacuadas en el departamento de Caucete debido a las fuertes lluvias que han causado filtraciones de agua en sus viviendas. Una joven de 24 años y otra de 27 años, fueron trasladados al Barrio Guayamas.

Las familias fueron asistidas por personal de la Comisaría 37° debido a que sus viviendas eran muy precarias y se filtraba demasiada agua. Se dio aviso para que el personal del área social brinde asistencia a las familias afectadas.

Dos familias en Villa Esperanza, Médano de Oro, se encuentran en una situación de emergencia luego de que sus hogares sufrieran daños estructurales debido a las recientes lluvias. Según informó la Subcomisaría Médano de Oro, las viviendas de estas familias están en riesgo de derrumbe y están a la espera de asistencia por parte de Protección Civil.

Ante la emergencia climática por las lluvias casi permanentes ocurridas desde la madrugada del sábado, se actualiza el trabajo realizado por los equipos técnicos del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano. A los registros de requerimentos de asistencia relevados ayer se agrega ayuda para familias de Rawson, Pocito, Caucete y Zonda.

En el transcurso de la madrugada y lo que va de la mañana se ha tomado contacto con las familias evacuadas en Sarmiento, 25 de Mayo y Caucete.

Informe Meteorológico y Vial en San Juan

La lluvia y la nieve han hecho acto de presencia en diferentes localidades de San Juan,. A continuación, se presentan los detalles:

Calingasta: La lluvia es persistente en la zona, pero por ahora no hay familias que requieran evacuación. Las calles internas del pueblo son transitables, aunque se recomienda precaución en la Ruta Provincial N° 12 hasta Pachaco debido a desprendimiento de piedras.

Tamberías: La localidad ha comenzado a nevar, lo que puede afectar la transitabilidad de las rutas y caminos.

Villa Nueva: También ha nevado un poco en esta localidad, lo que puede requerir precaución al transitar por las rutas y caminos.

Camino Mendoza - Uspallata: El camino ha sido cortado debido a derrumbes, lo que puede afectar la circulación de vehículos y personas.

Se recomienda tomar precauciones al transitar por las rutas y caminos afectados y seguir las indicaciones de las autoridades locales.