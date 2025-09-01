La tormenta afectó a más de 5 mil familias sanjuaninas
Las lluvias del fin de semana hicieron estragos en varios departamentos. Cientos de personas perdieron todo, son asistidos con colchones, frazadas, palos, nylon y módulos alimentarios,
Más de 600 colectivos aceptan desde hoy tarjetas, celulares, relojes con NFC, QR y SUBE. Beneficiarios de Nación deberán seguir usando la SUBE.
Desde este lunes 1 de septiembre los usuarios de colectivos en San Juan pueden abonar sus viajes con tarjetas bancarias, celulares o relojes con NFC, código QR y la tarjeta SUBE, tanto física como digital.
El Ministerio de Gobierno de San Juan informó que más de 600 unidades de la RedTulum ya cuentan con los nuevos validadores provistos por SUBE, lo que permitirá diversificar las formas de pago y agilizar el uso del transporte público.
Beneficiarios deberán seguir usando SUBE
Si bien los pasajeros podrán optar por diferentes medios, los estudiantes, docentes con boleto gratuito y aquellas personas que reciben beneficios nacionales deberán seguir utilizando la tarjeta SUBE para validar sus viajes.
Opciones disponibles
Además de la SUBE, los pasajeros pueden abonar con:
Tarjetas de débito, crédito y prepagas sin contacto Visa y Mastercard.
Celulares y relojes con tecnología NFC asociados a esas tarjetas.
Códigos QR generados en aplicaciones bancarias o billeteras digitales.
Cómo validar el viaje
Tarjeta, celular o reloj: el usuario indica su destino al chofer y acerca el dispositivo al lector en la zona donde figura “Acercá tu tarjeta”.
Código QR: tras informar el destino, el pasajero genera el código en su billetera digital y lo muestra de frente a la cámara ubicada en el validador.
Líneas alcanzadas
La medida alcanza a las 122 líneas de jurisdicción provincial de la RedTulum, entre ellas: 2, 3, 4, 10, 20, 30, 40, 100, 101, 102, 103, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 260, 261, 262, 263, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 320, 321, 322, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 360, 361, 362, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 420, 421, 422, 423, 440, 441, 442, 460, 461, 462, 501, 502, 503, 504, 505, 560, 601, 602, 701, 702, 801, 802, 803, 808, A, B, C, D, E, TEO y TNS.
Pasaje y beneficios sociales
El precio del boleto no cambia según el medio de pago elegido. Sin embargo, quienes utilicen la SUBE —física o digital— seguirán accediendo a los descuentos y beneficios otorgados por Nación, como la Tarifa Social Federal y el Boleto Escolar y Docente Gratuito.
Para conservar estos beneficios, los usuarios deben actualizar su SUBE en los validadores a través de la opción Atributo a bordo.
Este lunes 1 de septiembre, escuelas de Tupungato, Luján y Lavalle atenderán solo de manera virtual debido a la intransitabilidad de caminos.
El Radar San Martín registró acumulados de hasta 65 mm en el Este provincial y más de 50 mm en el Gran Mendoza durante el episodio de ciclogénesis.
El Paso Internacional Cristo Redentor en Mendoza permanecerá abierto desde el 1 de septiembre, en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos.
La histórica militante fundó la APDH en San Luis, tras haber sido presa de la dictadura. Su legado marcó la lucha por Memoria, Verdad y Justicia.
Más de 3.000 familias de distintos departamentos resultaron damnificadas por las intensas lluvias registradas desde el sábado en todo el territorio provincial
Las intensas lluvias que se registran desde el sábado han ocasionado inconvenientes en distintas zonas de la provincia
Las intensas lluvias en San Juan afectaron a más de 500 familias en distintos departamentos. Se mantiene el monitoreo y recomiendan precaución en rutas.
El sistema de bicicleta pública compartida de Mendoza llega a los dos años de su implementación en el Gran Mendoza con más de 140 mil usuarios activos
El encuentro vitivinícola reúne bodegas, especialistas y público en actividades que destacan los vinos de los valles de San Juan.
Un Mercedes Benz impactó contra un camión en la Autopista de las Serranías Puntanas. El hecho ocurrió la madrugada de este viernes y dejó dos víctimas fatales
Toda la región de Cuyo se encuentra afectada por abundantes precipitaciones, caída de piedra y un marcado descenso de temperatura. Imágenes
