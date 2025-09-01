Desde este lunes 1 de septiembre los usuarios de colectivos en San Juan pueden abonar sus viajes con tarjetas bancarias, celulares o relojes con NFC, código QR y la tarjeta SUBE, tanto física como digital.

El Ministerio de Gobierno de San Juan informó que más de 600 unidades de la RedTulum ya cuentan con los nuevos validadores provistos por SUBE, lo que permitirá diversificar las formas de pago y agilizar el uso del transporte público.

Beneficiarios deberán seguir usando SUBE

Si bien los pasajeros podrán optar por diferentes medios, los estudiantes, docentes con boleto gratuito y aquellas personas que reciben beneficios nacionales deberán seguir utilizando la tarjeta SUBE para validar sus viajes.

Opciones disponibles

Además de la SUBE, los pasajeros pueden abonar con:

Tarjetas de débito, crédito y prepagas sin contacto Visa y Mastercard.

Celulares y relojes con tecnología NFC asociados a esas tarjetas.

Códigos QR generados en aplicaciones bancarias o billeteras digitales.



Cómo validar el viaje

Tarjeta, celular o reloj: el usuario indica su destino al chofer y acerca el dispositivo al lector en la zona donde figura “Acercá tu tarjeta”.

Código QR: tras informar el destino, el pasajero genera el código en su billetera digital y lo muestra de frente a la cámara ubicada en el validador.



Líneas alcanzadas

La medida alcanza a las 122 líneas de jurisdicción provincial de la RedTulum, entre ellas: 2, 3, 4, 10, 20, 30, 40, 100, 101, 102, 103, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 260, 261, 262, 263, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 320, 321, 322, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 360, 361, 362, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 420, 421, 422, 423, 440, 441, 442, 460, 461, 462, 501, 502, 503, 504, 505, 560, 601, 602, 701, 702, 801, 802, 803, 808, A, B, C, D, E, TEO y TNS.

Pasaje y beneficios sociales

El precio del boleto no cambia según el medio de pago elegido. Sin embargo, quienes utilicen la SUBE —física o digital— seguirán accediendo a los descuentos y beneficios otorgados por Nación, como la Tarifa Social Federal y el Boleto Escolar y Docente Gratuito.

Para conservar estos beneficios, los usuarios deben actualizar su SUBE en los validadores a través de la opción Atributo a bordo.





