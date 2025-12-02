Más de 20 detenidos y armas de fuego secuestradas en San Juan

Un violento incidente se produjo en la tarde de hoy en la calle Av. Rawson y General Paz, en el departamento Capital en la provincia de San Juan, cuando personal de Comisaría 11° intervino en una gresca que se estaba produciendo en el caserón vecino a Farmacia Del Bono. Aún se desconoce el origen de la misma.

Los efectivos policiales, con el apoyo de las fuerzas especiales, lograron la detención de más de 20 personas, en su mayoría mayores de edad, y el secuestro de armas de fuego. Los detenidos y las armas fueron trasladados a la comisaría jurisdiccional para continuar con el procedimiento.

