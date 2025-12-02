Paso Cristo Redentor Habilitado

Más de 20 detenidos y armas de fuego secuestradas en San Juan

Ocurrió en el centro de la capital sanjuanina cuando un grupo de personas peleaban en "el caserón" contiguo a una reconocida farmacia. Se desconoce el origen de la pelea

Policiales02/12/2025Periodistas CuyoNoticiasPeriodistas CuyoNoticias

arma secuestro san juanUn violento incidente se produjo en la tarde de hoy en la calle Av. Rawson y General Paz, en el departamento Capital en la provincia de San Juan, cuando personal de Comisaría 11° intervino en una gresca que se estaba produciendo en el caserón vecino a Farmacia Del Bono. Aún se desconoce el origen de la misma.

Los efectivos policiales, con el apoyo de las fuerzas especiales, lograron la detención de más de 20 personas, en su mayoría mayores de edad, y el secuestro de armas de fuego. Los detenidos y las armas fueron trasladados a la comisaría jurisdiccional para continuar con el procedimiento.

Noticias en desarrollo

1140x110

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter CuyoNoticias

Suscríbete al newsletter para recibir periódicamente las novedades en tu email