Más de 20 detenidos y armas de fuego secuestradas en San Juan

Crece alerta por robos a choferes en Chile
Ocurrió en el centro de la capital sanjuanina cuando un grupo de personas peleaban en "el caserón" contiguo a una reconocida farmacia. Se desconoce el origen de la pelea

02/12/2025
Un violento incidente se produjo en la tarde de hoy en la calle Av. Rawson y General Paz, en el departamento Capital en la provincia de San Juan, cuando personal de Comisaría 11° intervino en una gresca que se estaba produciendo en el caserón vecino a Farmacia Del Bono. Aún se desconoce el origen de la misma.
Los efectivos policiales, con el apoyo de las fuerzas especiales, lograron la detención de más de 20 personas, en su mayoría mayores de edad, y el secuestro de armas de fuego. Los detenidos y las armas fueron trasladados a la comisaría jurisdiccional para continuar con el procedimiento.
Noticias en desarrollo
La Patrulla de Rescate de Mendoza ubicó y asistió a dos jóvenes que se perdieron mientras descendían de un cerro en Cacheuta. Estaban desorientados
Un hombre nacido en Bolivia de 54 años sufrió graves mutilaciones al ser atacado por cuatro individuos en una calle de Luján de Cuyo (Mendoza).
Un camionero de 66 años falleció tras volcar en la rotonda de la ruta nacional 8 y Circunvalación. Ocurrió este domingo a la madrugada en Villa Mercedes.
Una mujer de 38 años falleció al volcar en Ruta 7, en Luján. Su acompañante, un hombre de 39 años, sufrió politraumatismos y fue derivado al Hospital Central.
Una agente de la Patrulla de Infantería resultó herida tras la caída de un árbol provocada por vientos en pleno centro de ciudad de San Luis.
Dos hombres quedaron alojados en el Servicio Penitenciario Provincial tras orden judicial por un homicidio en ocasión de robo ocurrido en febrero en Árbol Solo.
Un camión que transportaba hacienda volcó en Ruta 7 tras chocar con otro vehículo. Más de 60 animales quedaron sueltos, muertos o atrapados. El chofer resultó herido.
Los turistas argentinos podrán abonar sus compras a través de la aplicación Mercado Pago utilizando Pix, el sistema de pagos más popular de Brasil.
Argentino, Guaymallén, Lujan, Fadep, Huracan, Gimnasia, Talleres y San Martin a los Play Off. El Boli de San José y el Cóndor de Russell en el Regional.
La exposición del taller Terracota Casa de Arte, podrá visitarse hasta el 3 de diciembre, de 9 a 19, en Salas Libertad de Villa Nueva, con entrada gratuita.