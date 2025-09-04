Por los Jóvenes–Don Bosco crearon dos vinos de excelencia

Vecinos de Godoy Cruz se certificaron en instalación de paneles solares
En Mendoza, los estudiantes de la Facultad Don Bosco de Enología celebraron los 60 años de la primera facultad de enología de Latinoamérica lanzando dos vinos creados íntegramente por ellos.Economía04/09/2025Redacción CuyoNoticias
En el marco del 60° aniversario de la Facultad Don Bosco de Rodeo del Medio, estudiantes de Enología presentaron sus vinos en el Museo Nacional del Vino y la Vendimia, en un evento conjunto con el Municipio de Maipú. Los varietales Lambrusco Maestri y Torrontés se lanzaron bajo la etiqueta “Facultad Don Bosco 60 años”, en homenaje a la primera Facultad de Enología de Latinoamérica, creada en 1965.
Formación, tradición e innovación en Mendoza
La Facultad Don Bosco otorga títulos de Sommelier, Licenciado en Enología, en Enología e Industrias Frutihortícolas y en Tecnología de los Alimentos, con un título intermedio de Bromatología. Su creación fue impulsada por el Padre Francisco Oreglia, considerado un ícono de la enología nacional.
Esta Facultad forma parte de la obra salesiana en Rodeo del Medio -Mendoza-, cuyos inicios se remontan a 1898. El pueblo, que en un primer momento iba a conformarse alrededor del ferrocarril, empieza a crecer alrededor de la obra de los Salesianos, que incluye una Capilla y una escuela de agricultura, además del Oratorio (actividad que originalmente los salesianos llevaban a cabo con los jóvenes, que incluye juegos, catequesis, oración, educación y tiempo libre).
En la Bodega Don Bosco, de hecho, se encuentra la cava más antigua de Argentina y la cepa Lambrusco Maestri fue introducida al país por los salesianos desde Italia, convirtiendo a esta obra en pionera y referente de la vitivinicultura argentina.
Con esta rica historia de fondo y el futuro como horizonte se dio en el Museo Nacional del Vino y la Vendimia la presentación de los vinos, de los que los alumnos participaron de todo el proceso: cosecha, elaboración, diseño de etiquetas, marketing y presentación pública, reafirmando un modelo educativo basado en el “aprender haciendo”.
Vinos con impacto social
Los productos elaborados en Rodeo del Medio forman parte de la propuesta de Por los Jóvenes – Don Bosco, que a través de los vinos y otros productos con impacto social -yerba, miel, aceite, dulce de leche y mermeladas- financia acciones socioeducativas en contextos vulnerables.
Muchas empresas eligen estos productos en sus programas de responsabilidad social empresaria (RSE), y de esta forma se comprometen y contribuyen al presente y futuro de muchos jóvenes.
Para consultar por los productos con impacto social escribí a: [email protected].
Reconocimiento internacional
La semana de la presentación coincidió con un logro histórico: por quinto año consecutivo, otros vinos de la Facultad fueron premiados en el concurso internacional Vinus 2025.
Medalla de oro para “El Huevo” y “Escaramujo” (2º año).
Doble medalla de oro para “Red Velvet” (3º año).
Estos reconocimientos consolidan a la Facultad Don Bosco de Mendoza como un semillero de jóvenes enólogos que combinan tradición, excelencia académica e innovación con impacto social.
