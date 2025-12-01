Mendoza suma medallas en la feria mundial de vino a granel

Planta Uno suma nuevas experiencias gastronómicas únicas
El mercado incorpora propuestas inéditas en Mendoza: açaí amazónico, carnes ahumadas al estilo Texas, un espacio Thermomix, opciones para disfrutar todo el año.
Bodegas mendocinas participaron de la World Bulk Wine Exhibition (WBWE) en Ámsterdam y cosecharon el reconocimiento por la calidad de sus productos.Economía01/12/2025Redacción CuyoNoticias
Las bodegas viajaron junto a la Cámara Argentina de Vinos a Granel y ProMendoza, y fueron premiadas con Medallas de Oro y Plata en el International Bulk Wine Competition (IBWC).
Medalla de Oro
Corbeau Wines (Malbec High End 2023)
Juviar
Medalla de Plata
Casa Gli Amici
Miravalles
Juviar
Francisco Rodríguez, director comercial de Corbeau Wines, celebró la distinción y destacó que este reconocimiento permite “seguir posicionando al Malbec argentino y generar mayor interés de los compradores hacia nuestro país”.
Próximo capítulo: Vinexpo Explorer vuelve a Mendoza
Durante la feria también se anunció el regreso de Vinexpo Explorer a la provincia, esta vez con una edición especialmente dedicada al vino a granel bajo el lema “The Bulk Wine Chapter”.
Patricia Giménez, titular de ProMendoza; José Bartolucci, presidente de la Cámara Argentina de Vino a Granel; y autoridades de Vinexposium firmaron el acuerdo para la realización del evento en junio de 2026.
La edición 2026 permitirá la participación de bodegas mendocinas y de otras provincias que cuenten con capacidad para exportar vino sin fraccionar. Las inscripciones abrirán en febrero.
