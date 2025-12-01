Paso Cristo Redentor Habilitado

Mendoza suma medallas en la feria mundial de vino a granel

Bodegas mendocinas participaron de la World Bulk Wine Exhibition (WBWE) en Ámsterdam y cosecharon el reconocimiento por la calidad de sus productos.

Economía01/12/2025

Bodegas en la WBWELas bodegas viajaron junto a la Cámara Argentina de Vinos a Granel y ProMendoza, y fueron premiadas con Medallas de Oro y Plata en el International Bulk Wine Competition (IBWC).

Los premios

Medalla de Oro

Corbeau Wines (Malbec High End 2023)
Juviar

Medalla de Plata

Casa Gli Amici
Miravalles
Juviar

ibwc 2025 fotoFrancisco Rodríguez, director comercial de Corbeau Wines, celebró la distinción y destacó que este reconocimiento permite “seguir posicionando al Malbec argentino y generar mayor interés de los compradores hacia nuestro país”.

Próximo capítulo: Vinexpo Explorer vuelve a Mendoza

Durante la feria también se anunció el regreso de Vinexpo Explorer a la provincia, esta vez con una edición especialmente dedicada al vino a granel bajo el lema “The Bulk Wine Chapter”.

Patricia Giménez, titular de ProMendoza; José Bartolucci, presidente de la Cámara Argentina de Vino a Granel; y autoridades de Vinexposium firmaron el acuerdo para la realización del evento en junio de 2026.

feria vinos a granel 3Bodegas sanjuaninas en la feria mundial de vino a granel

La edición 2026 permitirá la participación de bodegas mendocinas y de otras provincias que cuenten con capacidad para exportar vino sin fraccionar. Las inscripciones abrirán en febrero.

