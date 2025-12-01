Mendoza suma medallas en la feria mundial de vino a granel

Las bodegas viajaron junto a la Cámara Argentina de Vinos a Granel y ProMendoza, y fueron premiadas con Medallas de Oro y Plata en el International Bulk Wine Competition (IBWC).

Los premios

Medalla de Oro

Corbeau Wines (Malbec High End 2023)

Juviar



Medalla de Plata

Casa Gli Amici

Miravalles

Juviar



Francisco Rodríguez, director comercial de Corbeau Wines, celebró la distinción y destacó que este reconocimiento permite “seguir posicionando al Malbec argentino y generar mayor interés de los compradores hacia nuestro país”.



Próximo capítulo: Vinexpo Explorer vuelve a Mendoza

Durante la feria también se anunció el regreso de Vinexpo Explorer a la provincia, esta vez con una edición especialmente dedicada al vino a granel bajo el lema “The Bulk Wine Chapter”.

Patricia Giménez, titular de ProMendoza; José Bartolucci, presidente de la Cámara Argentina de Vino a Granel; y autoridades de Vinexposium firmaron el acuerdo para la realización del evento en junio de 2026.

La edición 2026 permitirá la participación de bodegas mendocinas y de otras provincias que cuenten con capacidad para exportar vino sin fraccionar. Las inscripciones abrirán en febrero.