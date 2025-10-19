Guaymallén: joven murió ahogado con un trozo de asado

Tragedia, lo que debía ser una jornada de celebración familiar por el Día de la Madre terminó en una tragedia en Guaymallén. Un joven de 29 años murió este domingo al atragantarse con un trozo de carne mientras preparaba un asado en su casa de calle Silvano Rodríguez al 3900.

El hecho ocurrió a plena tarde

Eran las 14.45 cuando Gastón Hernán Moyano, oriundo de San Rafael, cocinaba junto a su familia. Según relató su hermana, el joven probó un pedazo de carne y, de inmediato, manifestó que no podía respirar. Segundos después se desvaneció frente a todos.

Intentos desesperados por salvarlo

Los familiares dieron aviso al 911 y personal de la Comisaría Novena llegó rápidamente al domicilio. Los efectivos iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras aguardaban la llegada del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

Asistencia médica sin éxito

Minutos más tarde, dos ambulancias del SEC —internos 168 y 169— arribaron al lugar. Una médica continuó con las maniobras de reanimación que ya había comenzado la policía. Pese a los esfuerzos del equipo de salud, no lograron revertir el cuadro. El joven falleció por un paro cardiorrespiratorio no recuperado.

Investigación en curso

La Oficina Fiscal de Jurisdicción quedó a cargo de las actuaciones correspondientes. El cuerpo fue trasladado al Cuerpo Médico Forense para la realización de la autopsia, que determinará si la asfixia por atragantamiento fue efectivamente la causa del deceso.

Dolor en el entorno familiar

Vecinos y allegados del joven se mostraron conmocionados por lo ocurrido. Moyano era oriundo del departamento de San Rafael, pero residía en Guaymallén desde hacía algunos años. Su familia lo describió como una persona alegre y trabajadora, muy unida a sus seres queridos.

Prevención ante casos de atragantamiento

Ante situaciones de asfixia por obstrucción de las vías respiratorias, especialistas recomiendan actuar con rapidez y aplicar la maniobra de Heimlich, una técnica de primeros auxilios que puede salvar vidas. También se aconseja cortar los alimentos en trozos pequeños y masticar lentamente.

El trágico episodio en Guaymallén vuelve a poner en relieve la importancia de conocer técnicas básicas de reanimación y primeros auxilios, especialmente en entornos familiares y sociales.