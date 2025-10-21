Inscripciones abiertas para la Maratón Nocturna

La Ciudad de Mendoza invita a participar de una nueva edición de la Maratón Nocturna 2025, una de las carreras más convocantes y esperadas del calendario deportivo mendocino. La competencia se realizará el sábado 29 de noviembre, con largada a las 21.30 h desde la explanada de la Casa de Gobierno.

El evento contará con dos circuitos: el tradicional recorrido competitivo de 10 kilómetros y la versión familiar de 2 kilómetros, pensada para que personas de todas las edades puedan disfrutar de una jornada deportiva, recreativa y festiva en las calles de la Capital.

El circuito tendrá salida y llegada en la explanada de la Casa de Gobierno, recorriendo Peltier, Mitre, Plaza Independencia, Sarmiento y Emilio Civit, hasta los Portones del Parque General San Martín. Desde allí continuará por los Caballitos de Marly, la Fuente de los Continentes, el Rosedal y el Lago, para luego retomar por Emilio Civit, Sarmiento, Rivadavia y Mitre. Finalizando, nuevamente, frente a Casa de Gobierno. Más adelante se informará, en detalle, las cortes de tránsito que se realizarán el día del evento.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas desde este enlace directo.

La entrega de kits se realizará en La Báscula, Nave Cultural, en los siguientes horarios:

Viernes 28 de noviembre: de 11 a 18 h

Sábado 29 de noviembre: de 10 a 13 h

La competencia otorgará premios en efectivo para los tres primeros puestos de la categoría general 10K, tanto en damas como en caballeros.Con su sello distintivo de correr de noche, la Maratón Nocturna Ciudad de Mendoza combina deporte, música, luces y la belleza urbana de la capital, consolidándose como una verdadera fiesta del running que atrae a miles de corredores locales, nacionales e internacionales.