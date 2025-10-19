Detienen a una pareja por robo en Las Heras

Dos conductores alcoholizados en San Luis
La Policía detectó a dos automovilistas con alcoholemia positiva durante un operativo de control vehicular realizado este domingo en la ciudad de San Luis.
Una mujer y un hombre fueron detenidos tras robar pertenencias de una vivienda en avenida Champagnat, en Las Heras. La policía recuperó los objetos sustraídos.Policiales19/10/2025Periodistas CuyoNoticias
Una pareja fue detenida este domingo por la tarde en el departamento de Las Heras, luego de ser señalada como autora de un robo en una vivienda ubicada sobre avenida Champagnat, entre el Camping Suizo y el Camping ATSA. El rápido accionar policial permitió interceptarlos y recuperar los objetos sustraídos.
El hecho fue alertado al 911
Cerca de las 13.30, un llamado al 911 informó que dos personas habían ingresado a una casa y escapado por el fondo del terreno. Inmediatamente, efectivos de la Comisaría 43 acudieron al lugar y entrevistaron a la propietaria del domicilio, una mujer de 32 años identificada como N.R.
Según el testimonio de la víctima, la alarma de la vivienda se activó y al salir vio a dos personas corriendo con una valija que contenía varias de sus pertenencias. La mujer aportó detalles sobre la dirección que tomaron los sospechosos, lo que permitió orientar el operativo.
Búsqueda y persecución
Con esa información, el personal policial desplegó un rastrillaje por la zona y recibió datos de que los presuntos autores se habían dirigido hacia el área de barrios privados cercanos. En ese momento, efectivos de la Policía de Capital se sumaron al operativo para colaborar con la búsqueda.
Minutos después, lograron interceptar a un hombre y una mujer que coincidían con las descripciones aportadas por la víctima. Ambos llevaban mochilas y una bolsa que contenía varios objetos, entre ellos un televisor y prendas de vestir.
Elementos recuperados
Durante la inspección de las pertenencias, la víctima reconoció varios de los elementos robados. Entre ellos se encontraban ropa, calzado, guantes de boxeo, un televisor de 40 pulgadas y un auto de juguete a control remoto. Todo fue secuestrado por la policía y trasladado como evidencia.
Identificación de los detenidos
Los sospechosos fueron identificados como B.A.S., una mujer de 29 años, y J.C.D.F., un hombre de 30 años. Ambos fueron trasladados por disposición de la Oficina Fiscal de Capital: la mujer fue alojada en la Subcomisaría Iriarte y el hombre en la Comisaría Estrada.
Intervención judicial
La Oficina Fiscal de Jurisdicción quedó a cargo de las actuaciones correspondientes. Se prevé que en las próximas horas se defina la imputación formal por el delito de robo y la situación procesal de los detenidos.
Prevención y presencia policial
Fuentes policiales destacaron la importancia del rápido aviso al 911 y la coordinación entre las distintas unidades operativas, lo que permitió la recuperación de los elementos sustraídos y la aprehensión de los sospechosos sin incidentes.
El caso refuerza la necesidad de mantener medidas de prevención y comunicación inmediata ante cualquier hecho sospechoso en zonas residenciales.
La Policía detectó a dos automovilistas con alcoholemia positiva durante un operativo de control vehicular realizado este domingo en la ciudad de San Luis.
Un joven de 29 años perdió la vida al atragantarse con un trozo de carne mientras hacía un asado familiar por el Día de la Madre en Guaymallén.
La Policía realizó procedimientos en el sur de la provincia de San Luis y secuestró elementos usados para caza ilegal. Intervino la Secretaría de Ambiente.
La Policía secuestró cocaína, dinero, un arma y un auto en dos allanamientos. La droga fue valuada en más de 2 millones de pesos.
Un Peugeot 2008 volcó tras esquivar un jabalí en la Autopista de las Serranías Puntanas. El conductor y sus hijas resultaron fuera de peligro.
Un hombre de 54 años resultó herido luego de perder el control de su furgón y chocar contra un árbol sobre la Ruta Nacional 8.
Un hombre de 31 años de edad fue detenido tras intentar robar en una vivienda del barrio 500 Viviendas Sur. Cumplirá 30 días de prisión preventiva.
La Brigada de Investigaciones Oeste de San Juan junto a la Policía de Mendoza, logró secuestrar un vehículo implicado en un hecho ocurrido en Chacras de Coria
Cayó de visitante ante el Granate 2 a 0 y no pudo aprovechar la caida de Aldosivi frente a Racing, solo siguen siendo 3 puntos de diferencia con el Tiburón.
Iniciativa que fusiona innovación tecnológica y conciencia social que transmite esperanza y solidaridad, Luces que inspiran en la circunvalación
El Concurso Nacional Cata San Juan 2025 premió a cinco vinos locales con el máximo galardón, reafirmando el liderazgo vitivinícola provincial.
Un Peugeot 2008 volcó tras esquivar un jabalí en la Autopista de las Serranías Puntanas. El conductor y sus hijas resultaron fuera de peligro.
Independiente Rivadavia llegó al sexto partido sin ganar, el tercero en su cancha, su verdugo de turno fue Banfield quien lo derrotó 2 a 1. No jugó Villa.