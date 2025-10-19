Detienen a una pareja por robo en Las Heras

Una pareja fue detenida este domingo por la tarde en el departamento de Las Heras, luego de ser señalada como autora de un robo en una vivienda ubicada sobre avenida Champagnat, entre el Camping Suizo y el Camping ATSA. El rápido accionar policial permitió interceptarlos y recuperar los objetos sustraídos.

El hecho fue alertado al 911

Cerca de las 13.30, un llamado al 911 informó que dos personas habían ingresado a una casa y escapado por el fondo del terreno. Inmediatamente, efectivos de la Comisaría 43 acudieron al lugar y entrevistaron a la propietaria del domicilio, una mujer de 32 años identificada como N.R.

Según el testimonio de la víctima, la alarma de la vivienda se activó y al salir vio a dos personas corriendo con una valija que contenía varias de sus pertenencias. La mujer aportó detalles sobre la dirección que tomaron los sospechosos, lo que permitió orientar el operativo.

Búsqueda y persecución

Con esa información, el personal policial desplegó un rastrillaje por la zona y recibió datos de que los presuntos autores se habían dirigido hacia el área de barrios privados cercanos. En ese momento, efectivos de la Policía de Capital se sumaron al operativo para colaborar con la búsqueda.

Minutos después, lograron interceptar a un hombre y una mujer que coincidían con las descripciones aportadas por la víctima. Ambos llevaban mochilas y una bolsa que contenía varios objetos, entre ellos un televisor y prendas de vestir.

Elementos recuperados

Durante la inspección de las pertenencias, la víctima reconoció varios de los elementos robados. Entre ellos se encontraban ropa, calzado, guantes de boxeo, un televisor de 40 pulgadas y un auto de juguete a control remoto. Todo fue secuestrado por la policía y trasladado como evidencia.

Identificación de los detenidos

Los sospechosos fueron identificados como B.A.S., una mujer de 29 años, y J.C.D.F., un hombre de 30 años. Ambos fueron trasladados por disposición de la Oficina Fiscal de Capital: la mujer fue alojada en la Subcomisaría Iriarte y el hombre en la Comisaría Estrada.

Intervención judicial

La Oficina Fiscal de Jurisdicción quedó a cargo de las actuaciones correspondientes. Se prevé que en las próximas horas se defina la imputación formal por el delito de robo y la situación procesal de los detenidos.

Prevención y presencia policial

Fuentes policiales destacaron la importancia del rápido aviso al 911 y la coordinación entre las distintas unidades operativas, lo que permitió la recuperación de los elementos sustraídos y la aprehensión de los sospechosos sin incidentes.

El caso refuerza la necesidad de mantener medidas de prevención y comunicación inmediata ante cualquier hecho sospechoso en zonas residenciales.