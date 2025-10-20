Incautan droga y detienen a cuatro personas en Mendoza

Detienen a una pareja por robo en Las Heras
Se trató de dos operativos distintos, en San Rafael y Malargüe, donde allanaron viviendas. Y un control en la ruta, por parte de efectivos de Gendarmería Nacional.Policiales20/10/2025Redacción CuyoNoticias
El primer procedimiento se realizó cuando los gendarmes allanaron dos inmuebles ubicados en Malargüe y en San Rafael.
Efectivos dependientes del Escuadrón 29 “Malargüe” procedieron a ejecutar lo dispuesto por el Magistrado interviniente, se registraron los domicilios en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley 23.737.
Como resultado de los registros de las viviendas, se incautaron 387 plantines de marihuana de diferentes dimensiones, 721 gramos de cannabis sativa (cogollos y picadura), 10.000 semillas, dos balanzas de precisión, pipas, dispositivos móviles y documentación. Dos ciudadanos quedaron detenidos.
Intervino la Fiscalía Descentralizada de San Rafael y el Juzgado Federal N° 1 de San Rafael.
El segundo operativo, tuvo lugar en inmediaciones a un camino secundario al Paraje La Junta, cuando personal de las Secciones “Núcleo” y “El Sosneado” inspeccionaron un vehículo de alquiler en el que se trasladaba el conductor, acompañado por una mujer y tres menores de edad. Con el apoyo del can detector de narcóticos “Mambo”, se constató la presencia de seis bolsas con una sustancia amarronada. Un total de 2 kilos 21 gramos de marihuana se decomisó.
Con conocimiento de la Fiscalía interviniente, dispuso el secuestro de los celulares, mientras que los adultos involucrados quedaron detenidos, y los menores fueron entregados bajo acta a familiares.
Por último, en un ómnibus de pasajeros se hallaron dos paquetes debajo de las butacas, que contenían un total de 202,5 gramos de cannabis sativa.
