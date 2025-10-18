Operativos rurales contra caza furtiva en Dupuy

Durante el fin de semana, efectivos de la Unidad Regional de Orden Público (UROP) N° 4 llevaron a cabo distintos operativos en áreas rurales del departamento Dupuy. Las acciones se enmarcaron en la Ley Provincial IX-0317-2004 de Conservación de Fauna, Caza y Pesca, con el objetivo de prevenir la caza furtiva.



Primer procedimiento

El viernes 17 de octubre por la tarde, personal de la Brigada Rural realizaba recorridos preventivos en un camino vecinal del establecimiento “El Alabama”. Allí identificaron a un hombre que se desplazaba con cuatro perros de gran porte y manifestó su intención de cazar jabalíes. Los efectivos le informaron sobre la prohibición y procedieron al decomiso de los elementos que portaba.



Segundo operativo

En la madrugada del sábado 18 de octubre, policías de la Comisaría Distrito 43° de Arizona detectaron una camioneta tipo pick-up en caminos del establecimiento “Alvalupe”. Al identificar a sus ocupantes, constataron que practicaban caza con jauría de diez perros mestizos. Se secuestraron cuchillos y linternas, y se labró el acta de infracción correspondiente.



Tercer procedimiento

Ese mismo sábado, alrededor de las 9:20, la Brigada Rural de la UROP N° 4 interceptó otra camioneta en la zona del establecimiento “El Corralito”. El vehículo transportaba siete canes y diversos elementos vinculados a la caza furtiva. Los uniformados secuestraron equipos de comunicación, cuchillos y linternas, notificando al conductor de 31 años sobre la infracción a la normativa vigente.



Intervención de Ambiente

En todos los casos se labraron las actas correspondientes y tomó intervención la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia, que dará continuidad a las actuaciones administrativas.