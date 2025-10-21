Piden seis años de prisión por distribución de material de abuso infantil

Detectan cocaína oculta en un auto en San Juan
Gendarmería detectó más de 1 kilo de cocaína oculta en el sector del filtro de aire de un automóvil, en el que viajaba una pareja procedente de Mendoza.
Un hombre de 39 años fue acusado de almacenar y compartir imágenes y videos de explotación sexual infantil, tras una investigación iniciada a partir de un reporte internacional.Policiales21/10/2025Redacción CuyoNoticias
La causa comenzó en febrero de este año, cuando un informe del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados de Estados Unidos alertó a las autoridades argentinas sobre el intercambio de archivos con contenido sexual infantil desde una cuenta registrada en la provincia de San Luis. A partir de ese aviso, se realizó una investigación que permitió secuestrar más de un centenar de videos e imágenes en distintos dispositivos digitales.
Según explicó la fiscal adjunta Mercedes García, el material fue encontrado en teléfonos, pendrives y cuentas en plataformas como Google Fotos y Telegram. “Se verificaron además conversaciones en las que el acusado ofrecía y solicitaba videos a otros usuarios”, detalló. Para la funcionaria, este tipo de prácticas “perpetúan el daño a las víctimas, porque cada vez que se difunde ese contenido se las vuelve a revictimizar”.
Para la Fiscalía, la conducta del imputado demuestra un interés sistemático y sostenido, con una participación activa en redes para intercambiar imágenes y videos, lo que agrava su responsabilidad penal. La fiscal sostuvo que el acusado no solo almacenaba sino también facilitaba y distribuía el material, “perpetuando el daño de manera indefinida, ya que su difusión se vuelve imparable”.
Por estos hechos, el Ministerio Público Fiscal lo acusó formalmente por los delitos de facilitación y distribución de representaciones de partes genitales de menores de edad con fines sexuales, agravados por tratarse de víctimas menores de 13 años, en concurso real.
La fiscal García también solicitó la prórroga de la prisión preventiva por 60 días para el imputado de 39 años ya que existe un grado de sospecha suficiente sobre la responsabilidad del imputado, respaldado por la evidencia digital recopilada durante la investigación, y advirtió sobre el riesgo procesal de fuga y entorpecimiento de la investigación. En ese sentido, destacó la gravedad de los hechos imputados, la alta expectativa de pena y la existencia de otras dos causas en trámite en la Fiscalía de Género N° 1, también vinculadas a delitos contra la integridad sexual.
Solicitó una pena de seis años de prisión y la continuidad de la prisión preventiva, al considerar la gravedad del hecho y el riesgo de entorpecimiento de la investigación. La jueza de Garantía dispuso mantener la medida cautelar y ordenó la elevación a juicio.
Gendarmería detectó más de 1 kilo de cocaína oculta en el sector del filtro de aire de un automóvil, en el que viajaba una pareja procedente de Mendoza.
Se trató de dos operativos distintos, en San Rafael y Malargüe, donde allanaron viviendas. Y un control en la ruta, por parte de efectivos de Gendarmería Nacional.
Una mujer y un hombre fueron detenidos tras robar pertenencias de una vivienda en avenida Champagnat, en Las Heras. La policía recuperó los objetos sustraídos.
La Policía detectó a dos automovilistas con alcoholemia positiva durante un operativo de control vehicular realizado este domingo en la ciudad de San Luis.
Un joven de 29 años perdió la vida al atragantarse con un trozo de carne mientras hacía un asado familiar por el Día de la Madre en Guaymallén.
La Policía realizó procedimientos en el sur de la provincia de San Luis y secuestró elementos usados para caza ilegal. Intervino la Secretaría de Ambiente.
La Policía secuestró cocaína, dinero, un arma y un auto en dos allanamientos. La droga fue valuada en más de 2 millones de pesos.
Un Peugeot 2008 volcó tras esquivar un jabalí en la Autopista de las Serranías Puntanas. El conductor y sus hijas resultaron fuera de peligro.
Los mendocinos, sanjuaninos y puntanos lideran el ranking nacional del olvido de cargadores y ropa interior en sus viajes.
Cayó de visitante ante el Granate 2 a 0 y no pudo aprovechar la caida de Aldosivi frente a Racing, solo siguen siendo 3 puntos de diferencia con el Tiburón.
El Concurso Nacional Cata San Juan 2025 premió a cinco vinos locales con el máximo galardón, reafirmando el liderazgo vitivinícola provincial.
A los 65 años con más de tres décadas siendo "La Voz del Estadio" acompañando a los equipos mendocinos partió a la eternidad José Errico, dejó muchisimos amigos.
Fadep y Argentino empataron sin goles en Russell, los otros dos equipos que completan la zona Arenas Raffo y La Dormida de la zona Este tambien sin goles.