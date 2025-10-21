Orrego en la Casa de la Bondad, espacio de esperanza y contención

El Hospital Marcial Quiroga ofrece mamografías sin turno durante octubre
La iniciativa busca fomentar la detección temprana del cáncer de mama en San Juan. Durante todo el mes, la Unidad de Mama realiza estudios gratuitos y sin turno previo.
Se trata del sitio destinado a brindar acompañamiento a personas en la etapa final de su vida. Se firmó un convenio con la Fundación Manos AbiertasSalud21/10/2025Periodistas CuyoNoticias
El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, recorrió las instalaciones de la Casa de la Bondad, la institución destinada a brindar acompañamiento y cuidados paliativos a personas en la etapa final de su vida. En este contexto se firmó un convenio marco entre el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano y la Fundación Manos Abiertas, que permitirá reactivar el lugar, que desde hace dos años está cerrado. Lo acompañaron los ministros de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero y de Salud, Amilcar Dobladez, además de los integrantes de la fundación.
En este marco, el gobernador expresó: “Estamos aquí para celebrar la firma de este convenio entre el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano y la Fundación Manos Abiertas, con el objetivo de avanzar en acciones solidarias para el bienestar de los sanjuaninos que más lo necesitan. Este acuerdo permitirá reabrir la Casa de la Bondad, cerrada hace más de dos años, gracias a la incorporación de ocho profesionales de la salud que brindarán atención a personas en la última etapa de su vida”.
Agregó que “desde el Gobierno de San Juan creemos profundamente en la necesidad de proteger la dignidad humana y de acompañar con amor y contención a quienes atraviesan enfermedades terminales. La solidaridad, la empatía y el compromiso son los pilares que transforman vidas. Por eso, vamos a seguir trabajando juntos para que la Casa de la Bondad vuelva a abrir sus puertas”.
El convenio establece la articulación de acciones conjuntas para garantizar la atención integral de personas en situación de vulnerabilidad, combinando recursos técnicos, profesionales y humanos. El Ministerio aportará asistencia técnica, profesional y coordinación institucional, mientras que la Fundación facilitará su infraestructura, equipos técnicos y voluntariado.
Además, se trabaja en formación y sensibilización para familias y comunidad sobre el acompañamiento a pacientes terminales.
Cada 18 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Menopausia, fecha impulsada por la Sociedad Internacional de Menopausia para visibilizar la importancia del cuidado integral de la salud de la mujer en esta etapa.
Es un precedente y consolida a CanMe San Juan como primera empresa pública en alcanzar la registración formal de un aceite de cannabis medicinal de producción local
Con proyecciones de 3,2 millones de casos anuales de cáncer de mama para 2050, la reconstrucción mamaria gana protagonismo como parte del abordaje multidisciplinario.
El Arena Maipú fue escenario de este espacio de formación e intercambio que reunió a referentes y profesionales para reflexionar sobre determinantes sociales y comunitarios que influyen en la salud mental colectiva.
La propuesta reunió a participantes de Chile, Venezuela, Brasil, Uruguay y Argentina, donde se compartieron experiencias y tuvo lugar una innovadora competencia.
El joven 16 años, fue sometido a un trasplante de corazón a fines de septiembre en el hospital. Su historia conmovió y movilizó a toda Mendoza.
Hoy 29 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Corazón. Y a los jóvenes que practican deportes, la miocardiopatía hipertrófica puede causarles la muerte, durante una práctica intensa.
El Concurso Nacional Cata San Juan 2025 premió a cinco vinos locales con el máximo galardón, reafirmando el liderazgo vitivinícola provincial.
A los 65 años con más de tres décadas siendo "La Voz del Estadio" acompañando a los equipos mendocinos partió a la eternidad José Errico, dejó muchisimos amigos.
Fadep y Argentino empataron sin goles en Russell, los otros dos equipos que completan la zona Arenas Raffo y La Dormida de la zona Este tambien sin goles.
La Municipalidad las agasajó durante tres jornadas con shows, sorteos y eventos para todos los gustos. El intendente, Diego Costarelli, acompañó los multitudinarios festejos.
El “Turco” asumirá por tercera vez en el Tomba luego de la salida de Walter Ribonetto. Llega para buscar la permanencia en Primera División.