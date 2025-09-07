Este domingo 7 de septiembre por la mañana, un hombre de 29 años resultó herido luego de protagonizar un vuelco en la ciudad de Villa Mercedes. El siniestro ocurrió alrededor de las 9:00 horas, cuando el conductor de una camioneta Chevrolet S-10 circulaba de este a oeste por Colectora Norte, a la altura del kilómetro 696, pasando la rotonda de la Autopista 55.

De acuerdo con lo informado por la Comisaría Seccional 11°, el vehículo perdió el control, impactó contra un poste de iluminación y terminó volcado con las cuatro ruedas hacia arriba en la banquina.

En la camioneta viajaban además un joven de 24 años y una joven de 21, todos con domicilio en la provincia de Córdoba.

Personal médico del Sempro asistió a los tres ocupantes en el lugar, y posteriormente el conductor fue trasladado en ambulancia al Policlínico Regional “Juan Domingo Perón” para recibir atención médica más compleja.

Cabe destacar que al conductor se le practicó el test de alcoholemia, que arrojó resultado positivo de 1,59 gramos de alcohol por litro de sangre, más de tres veces el límite permitido por la Ley de Tránsito.