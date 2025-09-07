Balance: El Incendio destruyó galpones en Guaymallén
Un incendio en la Feria de Guaymallén destruyó cuatro galpones, dejó grandes pérdidas y una bombera herida. Investigan un inicio intencional del fuego.
Un joven de 29 años volcó con su camioneta en Villa Mercedes. Fue hospitalizado y el alcotest arrojó 1,59 g/l de alcohol en sangre.Policiales07/09/2025Periodistas CuyoNoticias
Este domingo 7 de septiembre por la mañana, un hombre de 29 años resultó herido luego de protagonizar un vuelco en la ciudad de Villa Mercedes. El siniestro ocurrió alrededor de las 9:00 horas, cuando el conductor de una camioneta Chevrolet S-10 circulaba de este a oeste por Colectora Norte, a la altura del kilómetro 696, pasando la rotonda de la Autopista 55.
De acuerdo con lo informado por la Comisaría Seccional 11°, el vehículo perdió el control, impactó contra un poste de iluminación y terminó volcado con las cuatro ruedas hacia arriba en la banquina.
En la camioneta viajaban además un joven de 24 años y una joven de 21, todos con domicilio en la provincia de Córdoba.
Personal médico del Sempro asistió a los tres ocupantes en el lugar, y posteriormente el conductor fue trasladado en ambulancia al Policlínico Regional “Juan Domingo Perón” para recibir atención médica más compleja.
Cabe destacar que al conductor se le practicó el test de alcoholemia, que arrojó resultado positivo de 1,59 gramos de alcohol por litro de sangre, más de tres veces el límite permitido por la Ley de Tránsito.
Un incendio en la Feria de Guaymallén destruyó cuatro galpones, dejó grandes pérdidas y una bombera herida. Investigan un inicio intencional del fuego.
Un incendio en la feria de Guaymallén afectó galpones con cámaras frigoríficas y mercadería. Tres bomberos resultaron lesionados y fueron asistidos por el SEC.
La Policía recuperó una bicicleta sustraída en Villa Mercedes y demoró a un hombre de 31 años, sospechoso de haber cometido el robo.
Un joven de 22 años y una mujer de 72 resultaron heridos tras un choque en la ruta provincial 1 de Carpintería. Ambos fueron trasladados al hospital.
Un hombre es acusado de hostigar a una mujer, difundir fotos íntimas y ofrecer dinero para matarla. La Fiscalía pidió prisión preventiva.
Gendarmería detuvo a tres personas en controles en San Juan y secuestró cocaína y marihuana. En Mendoza hallaron droga oculta en un colectivo.
La Policía de Mendoza detuvo al líder narco del Barrio San Martín y secuestró droga, autos y dinero en un megaoperativo con seis allanamientos.
Un camión que era remolcado cayó 20 metros al río Vacas en Uspallata. El chofer fue rescatado con vida y el paso Cristo Redentor estuvo cerrado.
El Parque Menotti Pescarmona recibirá la Fiesta de Confraternización de la Comunidad Brasileña con música, samba, gastronomía y solidaridad.
La comuna informó a las entidades sobre los requisitos para las habilitaciones correspondientes. El objetivo es agilizar las gestiones y brindar asesoramiento.
La Feria Agroproductiva cumple 12 años y se suma al Festival del Inmigrante en el Parque de Mayo con sabores locales, arte y tradiciones de colectividades.
La Policía recuperó una bicicleta sustraída en Villa Mercedes y demoró a un hombre de 31 años, sospechoso de haber cometido el robo.
Un incendio en la feria de Guaymallén afectó galpones con cámaras frigoríficas y mercadería. Tres bomberos resultaron lesionados y fueron asistidos por el SEC.