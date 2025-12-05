Detuvieron en San Juan al estafador de egresados en Mendoza

Fatal choque en Malargüe: murió una niña de 13 años
Un BMW atropelló a dos hermanos que caminaban por calle Roca. La adolescente falleció por las heridas y su hermano, de 10 años, fue derivado al hospital. El conductor dio 0,14 g/l de alcohol.
El dueño de Ok Eventos fue encontrado en la provincia vecina. La investigación lo señala como responsable de defraudar a decenas de familias y jóvenesPoliciales05/12/2025Periodistas CuyoNoticias
En el marco del Plan Integral de Seguridad Regional, avanzamos en una investigación conjunta que permitió detener en San Juan al responsable de múltiples estafas a egresados en Mendoza, dijo la ministra de seguridad de la provincia Mercedes Rus.
La detención fue realizada por la Policía de Mendoza, personal de la División Investigativa Integrada y Leyes Especiales (DIILE) de la Dirección General de Investigaciones, en coordinación con las autoridades policiales de San Juan.
Luego de tareas investigativas de ambas provincias y como se viene trabajando desde el inicio de la gestión sostenidamente para actuar con rapidez ante delitos que cruzan jurisdicciones y requieren intercambio inmediato de información.
Quiero reconocer especialmente al Ministerio Público Fiscal de Mendoza y a la Justicia Penal, que actuaron con rapidez en la emisión de las medidas necesarias para avanzar en la investigación; y lo propio respecto de las autoridades judiciales de San Juan, agregó la titular de la cartera de seguridad de Mendoza.
Finalmente También destaco la comunicación permanente con Enrique Delgado, mi par de San Juan, con quien venimos fortaleciendo esta agenda de trabajo conjunta.
Acusan a Omar Sperdutti de asociación ilícita, estafas y administración fraudulenta. Los abogados Facundo de Oro y Claudio Morán hicieron la presentación.
