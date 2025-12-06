Rescatan a montañistas perdidos en El Plata

La Patrulla de Rescate de Mendoza llevó adelante un operativo de más de 24 horas en el Cerro El Plata para asistir a dos montañistas de 42 años que se habían desorientado durante el descenso. El trabajo combinó equipos terrestres y drones, permitiendo localizarlos en zonas de difícil acceso y asegurar su descenso sin mayores complicaciones.

Un regreso incompleto que encendió la alarma



La intervención comenzó el miércoles alrededor de las 22.30, cuando uno de los montañistas regresó al Refugio San Bernardo, en Vallecitos, y alertó sobre la situación. Explicó que se había separado de sus compañeros mientras descendían, debido a las condiciones de baja visibilidad que complicaban la orientación en las últimas horas del día. De los dos hombres que continuaron la ruta, uno logró llegar al Puesto La Hoyada, mientras que el otro quedó desorientado en una zona más alta del macizo. Esa información permitió a los rescatistas organizar de inmediato un esquema de búsqueda con distintos frentes.

Una noche de búsqueda en terrenos complejos



A las 00.45 del jueves, la Patrulla de Rescate inició formalmente el operativo. El primer objetivo fue establecer contacto con el montañista perdido, a quien ubicarían luego en la Quebrada de Langostura. Desde ese momento, comenzaron a comunicarse con él para conocer su estado y orientar algunos movimientos mínimos que redujeran riesgos mientras avanzaban los equipos. Un grupo de rescatistas inició un ascenso directo hacia la quebrada, mientras que otra parte del personal se desplazó hacia La Hoyada para asistir al montañista que había logrado llegar hasta allí. Las condiciones del terreno, la falta de luz y las bajas temperaturas hicieron que el avance fuera lento y exigente.

Drones para ampliar el alcance del operativo



En paralelo, la Unidad de Vehículos No Tripulados (VANT) desplegó drones equipados con cámaras de alta resolución para explorar las zonas donde era más difícil avanzar a pie. Estas aeronaves permitieron cubrir amplias extensiones en poco tiempo, identificar posibles rutas seguras y detectar señales lumínicas o movimientos que facilitaran la localización de los montañistas. El apoyo aéreo fue clave durante la madrugada, ya que permitió ahorrar horas de recorrido en sectores donde el relieve puede desorientar incluso a personas con experiencia en montaña.

Primer hallazgo y asistencia inicial



A las 7 del jueves, el equipo que avanzaba hacia La Hoyada logró asistir al primer montañista. Aunque se encontraba fatigado, no presentaba lesiones graves. Los efectivos lo ayudaron a estabilizar su hidratación, lo abrigaron y organizaron su descenso hacia una zona segura. La experiencia de los rescatistas en estas maniobras permitió que el procedimiento se realizara de forma rápida, evitando un desgaste mayor para el hombre que había pasado varias horas en la intemperie. Paralelamente, el otro grupo de búsqueda continuó su ascenso hacia la zona donde se registraba el último contacto con el montañista extraviado.

Un segundo contacto en plena madrugada



En la madrugada del viernes, tras varias horas de desplazamiento por terrenos escarpados, los rescatistas tomaron contacto con el segundo montañista. Lo encontraron con signos de deshidratación y agotamiento, aunque en condiciones de responder a las indicaciones del equipo. Tras brindarle la asistencia inicial y evaluar su estado, se inició el descenso controlado. El trayecto demandó tiempo y cuidado, ya que la zona presenta pendientes pronunciadas y sectores inestables que requieren desplazamientos técnicos y pausados. La coordinación entre grupos, más el apoyo de los drones que seguían monitoreando zonas cercanas, permitió cerrar el operativo sin incidentes adicionales.

Una intervención que reafirma la importancia del trabajo coordinado



Con la llegada segura de ambos montañistas a zonas de resguardo, la Patrulla de Rescate dio por finalizado el procedimiento. El operativo puso en evidencia la importancia de actuar con rapidez ante cualquier alerta en alta montaña, donde los cambios climáticos, la falta de visibilidad y el cansancio pueden generar situaciones de riesgo en pocos minutos. También destacó el valor de sumar nuevas tecnologías, como drones y sistemas de geolocalización, que hoy permiten ampliar la capacidad de respuesta ante emergencias.

La coordinación entre equipos, el conocimiento del terreno y la constancia durante más de un día de trabajo continuo fueron determinantes para que el rescate finalizara con éxito y sin consecuencias mayores para los montañistas oriundos de Buenos Aires.