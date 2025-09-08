Un trágico accidente vial ocurrió este viernes por la noche en el departamento de San Carlos en la provincia de Mendoza, donde un ciclista perdió la vida tras ser embestido en calle El Indio, frente a la bodega Alfa Crux, en la localidad de Eugenio Bustos.

El hecho se registró cerca de las 20:10 horas, cuando un transeúnte dio aviso a la línea de emergencias al encontrar a un hombre sin vida dentro de un zanjón. A pocos metros del cuerpo, la Policía constató la presencia de una bicicleta SLP rodado 29, color negro, con visibles daños.

La víctima, un hombre de unos 30 años aún no identificado, fue asistida por personal del SEC, quienes confirmaron su fallecimiento en el lugar.

De acuerdo con testigos, el conductor responsable se dio a la fuga a bordo de un automóvil Volkswagen gris en dirección a La Consulta.

Investigación en marcha. Prófugo

Por orden del Ayudante Fiscal, Dr. Gonzalo Garriga, se dispuso la intervención de Policía Científica, UID San Carlos y Policía Vial. En simultáneo, efectivos en patrullaje comenzaron la búsqueda del rodado involucrado.

Horas más tarde, personal de Investigaciones localizó en un domicilio de calle Bianchetti, en La Consulta, un vehículo Volkswagen Voyage gris que presentaba características similares al señalado por los testigos.

El supuesto autor, identificado como R.A.M., de 84 años, no se encontraba en el lugar y continúa siendo intensamente buscado por la Policía.





