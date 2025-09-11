Paso Cristo Redentor Habilitado

No se cobrará estacionamiento durante el feriado en San Juan

La Ciudad de San Juan informó cómo será la prestación de los servicios municipales este 11 de septiembre, en conmemoración del Día del Maestro.

La Municipalidad de la ciudad de San Juan diona conocer una importante modificación durante el feriado provincial del 11 de septiembre, en conmemoración del Día del Maestro.

ECO - SEM: funcionará con normalidad, pero no se cobrará el estacionamiento medido.

Monitores Urbanos: operativos activos con normalidad.

Grúa y Playa de Remoción: servicio disponible con normalidad.

Se solicita a los vecinos tener en cuenta estas disposiciones especiales para organizar sus actividades durante la jornada.

