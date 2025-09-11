No se cobrará estacionamiento durante el feriado en San Juan



La Municipalidad de la ciudad de San Juan diona conocer una importante modificación durante el feriado provincial del 11 de septiembre, en conmemoración del Día del Maestro.

ECO - SEM: funcionará con normalidad, pero no se cobrará el estacionamiento medido.

Monitores Urbanos: operativos activos con normalidad.

Grúa y Playa de Remoción: servicio disponible con normalidad.

Se solicita a los vecinos tener en cuenta estas disposiciones especiales para organizar sus actividades durante la jornada.