No se cobrará estacionamiento durante el feriado en San Juan

Motociclista murió en choque en Ruta 60
Un motociclista de 43 años murió tras ser embestido por un auto con fallas en los frenos en la Ruta 60, a la altura del puente sobre el Río Mendoza.
La Ciudad de San Juan informó cómo será la prestación de los servicios municipales este 11 de septiembre, en conmemoración del Día del Maestro.11/09/2025Periodistas CuyoNoticias
La Municipalidad de la ciudad de San Juan diona conocer una importante modificación durante el feriado provincial del 11 de septiembre, en conmemoración del Día del Maestro.
ECO - SEM: funcionará con normalidad, pero no se cobrará el estacionamiento medido.
Monitores Urbanos: operativos activos con normalidad.
Grúa y Playa de Remoción: servicio disponible con normalidad.
Se solicita a los vecinos tener en cuenta estas disposiciones especiales para organizar sus actividades durante la jornada.
Un motociclista de 43 años murió tras ser embestido por un auto con fallas en los frenos en la Ruta 60, a la altura del puente sobre el Río Mendoza.
Así lo indica la Encuesta de ManpowerGroup para el 4º trimestre de 2025. Argentina tiene las expectativas más bajas de la región, pero en Cuyo creció.
El Gobierno de Mendoza lanza la licitación del Tren del Este, tendrá 33 km, 8 estaciones y más de 350.000 beneficiarios.
Un camión volcó en el falso túnel del Paso Cristo Redentor, Ruta 7 en Mendoza. El chofer quedó politraumatizado. Trabajan Gendarmería y Policía.
Argentinos por la Educación midió el progreso de las prioridades pactadas en 2024 en el Acuerdo por la Educación. El documento muestra avances en la cobertura en nivel inicial y también deudas como las trayectorias de los estudiantes de secundaria, además de la calidad de los aprendizajes en general.