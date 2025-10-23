Gabriel Alessandro seguirá al frente del Colegio

El abogado Gabriel Alessandro continuará al frente del Colegio de Abogados y Procuradores de San Luis tras imponerse en las elecciones celebradas este jueves 23 de octubre. Su lista, la N° 2 “Libre en Acción”, obtuvo el 47,47 % de los votos y seguirá conduciendo la institución durante el periodo 2025-2027.

De los 790 votos emitidos, la lista oficialista cosechó 375, superando a “Defensa Institucional” (lista N° 1), encabezada por Diego Cacace, que reunió 342 sufragios, y a “Unidad y Consenso-Abogados Unidos” (lista N° 3), liderada por Sebastián Arbena, que obtuvo 73.



Resultados generales

Además del directorio, se votó la conducción del Tribunal de Ética, el Colegio Forense y el Consejo Directivo. En todas estas instancias también se impuso la lista “Libre en Acción”, consolidando la continuidad del oficialismo.

Los resultados finales fueron los siguientes:

Directorio: Libre en Acción 375 / Defensa Institucional 342 / Unidos 73.

Tribunal de Ética: Libre 360 / Defensa 348 / Unidos 76.

Colegio Forense: Libre 360 / Defensa 352 / Unidos 75.

Consejo Directivo: Libre 250 / Defensa 214.



Nueva conformación del directorio

El flamante directorio que acompañará a Alessandro quedó conformado de la siguiente manera:

Presidente: Gabriel Alessandro.

Vicepresidente: Ricardo Valentino.

Secretaria: Evelyn Alcaraz.

Prosecretario: Jorge Abdala.

Tesorero: José Arce Samper.

Protesorera: Luciana Rigillo Rocha.

Como vocales titulares fueron elegidos Cecilia Hissa, Juan Eduardo y Matías Ojeda.

Los vocales suplentes son Juan Pons Bedoya, Ricardo Villegas y Natalia Miranda Novillo.



Participación y jornada electoral

El acto eleccionario se desarrolló con normalidad y una participación activa de los matriculados. Desde el Colegio destacaron el clima de respeto y la organización del proceso, en el que se aplicó el voto presencial y secreto.

Las urnas se habilitaron desde las primeras horas de la mañana y cerraron a las 16 hs, momento en el que comenzó el recuento que se extendió hasta el anochecer.



Continuidad institucional

Con este resultado, la conducción de “Libre en Acción” renueva su mandato al frente de una de las instituciones profesionales más importantes de la provincia.

Alessandro, quien asumió por primera vez en 2023, continuará al frente del organismo hasta 2027, acompañado por el mismo equipo de trabajo.

Fuentes del Colegio señalaron que la nueva gestión buscará profundizar la modernización administrativa, fortalecer la capacitación profesional y promover una mayor participación de los jóvenes abogados en la vida institucional.



Desafíos para el nuevo período

Entre los objetivos de esta etapa se destacan la digitalización de trámites, la actualización de honorarios y la defensa del ejercicio profesional independiente.

También se prevé la continuidad de programas de formación y la articulación con organismos judiciales y educativos de la provincia.

El resultado electoral consolida a Gabriel Alessandro como una figura central dentro del ámbito jurídico puntano, con el respaldo mayoritario de los profesionales matriculados.