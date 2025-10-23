"Un cielo profundo", muestra de arte con foco en la minería

Declarada de interés cultural por la Legislatura provincial, la muestra es organizada por la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) junto a la Municipalidad de Mendoza. La propuesta busca tender un puente entre la ciencia, la minería y las artes visuales, invitando a reflexionar sobre las distintas formas de observar y representar el territorio.

El icónico Salón de Ruedas de la Bolsa de Comercio (Paseo Sarmiento 199) será el escenario donde mendocinos y turistas podrán disfrutar esta exposición audiovisual itinerante, abierta de lunes a viernes de 9 a 19 horas.

La muestra combina fotografías satelitales de gran formato del proyecto Ultradistancia, del artista visual Federico Winer, con imágenes microscópicas de minerales pertenecientes al proyecto Lithos, del geólogo y fotógrafo Gerardo “Tito” Páez. Juntas, las obras trazan un recorrido visual que va desde la vista aérea de las minas argentinas hasta el universo invisible de la materia.

El proyecto cuenta con la curaduría del Dr. Hernán Ulm, especialista en estética contemporánea y docente en la Universidad de Salta y en la Universidad Nacional de las Artes.

Con esta iniciativa, Mendoza se suma a un circuito artístico que busca ampliar los límites del arte contemporáneo y su diálogo con la ciencia y la industria.