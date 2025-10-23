"Un cielo profundo", muestra de arte con foco en la minería

San Luis vota con Boleta Unica este 26 de octubre
Más de 429 mil sanluiseños elegirán tres diputados nacionales con el sistema de Boleta Única de Papel. Habrá 1.335 mesas en toda la provincia.
Ciudad de Mendoza, junto a la Bolsa de Comercio invitan a conocer "Un cielo profundo: Ultradistancias y Microscopías", muestra de arte que podrá disfrutarse hasta el 30 de enero de 2026 con entrada gratuita.Sociedad23/10/2025Redacción CuyoNoticias
Declarada de interés cultural por la Legislatura provincial, la muestra es organizada por la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) junto a la Municipalidad de Mendoza. La propuesta busca tender un puente entre la ciencia, la minería y las artes visuales, invitando a reflexionar sobre las distintas formas de observar y representar el territorio.
El icónico Salón de Ruedas de la Bolsa de Comercio (Paseo Sarmiento 199) será el escenario donde mendocinos y turistas podrán disfrutar esta exposición audiovisual itinerante, abierta de lunes a viernes de 9 a 19 horas.
La muestra combina fotografías satelitales de gran formato del proyecto Ultradistancia, del artista visual Federico Winer, con imágenes microscópicas de minerales pertenecientes al proyecto Lithos, del geólogo y fotógrafo Gerardo “Tito” Páez. Juntas, las obras trazan un recorrido visual que va desde la vista aérea de las minas argentinas hasta el universo invisible de la materia.
El proyecto cuenta con la curaduría del Dr. Hernán Ulm, especialista en estética contemporánea y docente en la Universidad de Salta y en la Universidad Nacional de las Artes.
Con esta iniciativa, Mendoza se suma a un circuito artístico que busca ampliar los límites del arte contemporáneo y su diálogo con la ciencia y la industria.
La entidad sanluiseña, CAPSL, elegirá este jueves 23 de octubre 2025 nuevas autoridades. Están habilitados para votar cerca de 1.500 profesionales matriculados.
El Municipio avanza con obras en plazas, parques y paseos para mejorar la calidad de vida y fortalecer la convivencia.Un plan que transforma Godoy Cruz
Iniciativa que fusiona innovación tecnológica y conciencia social que transmite esperanza y solidaridad, Luces que inspiran en la circunvalación
Según un informe de Argentinos por la Educación, más jóvenes terminan la secundaria en el país, aunque la desigualdad sigue marcando diferencias.
Tres días de música, cultura y emoción en el corazón cuyano. El estadio del Bicentenario y el Velódromo se transforman en escenarios vibrantes para celebrar la identidad sanjuanina
El Espacio Arizu será escenario de la 2ª Expo Internacional de Bebidas y de la entrega de los premios Argentina Spirits Award. Productores, jurados y referentes de toda Latinoamérica se unen para premiar la calidad y la innovación.
El domingo 2 de noviembre a partir de las 9 horas el Parque General San Martín de la Ciudad de Mendoza será sede de la Donatón, jornada que combina deporte, solidaridad y recreación con actividades para toda la familia.
Apoyo al deporte infantojuvenil: 18 entidades recibieron apoyo económico para mejorar su infraestructura y promover espacios de contención y desarrollo.
El encuentro de robótica más importante de Mendoza se realizará este sábado 25 de octubre desde las 9. La entrada será libre, con un alimento no perecedero.
Con gran participación del público y de productores de todo el país, San Martín fue sede de un evento que combinó enoturismo, música y cultura, y que promete instalarse como una cita anual.
La reconocida banda mendocina presenta “Essentials” recorriendo los grandes clásicos de Pink Floyd con un despliegue visual, lumínico y sonoro
Este jueves 23 de desde las 19 horas sucederá un evento que combina música indie europea, gastronomía internacional y un fin solidario. Mirá la nota