Inauguran nuevo espacio en el Polideportivo Biritos

La Municipalidad de Godoy Cruz inauguró un nuevo espacio de escucha y participación para adolescentes y jóvenes en el poli social y deportivo nº1 Biritos.

El intendente, Diego Costarelli, participó del acto y celebró la nueva propuesta. «El departamento de Juventudes te espera para para sumarte a todos los programas, actividades y talleres que tienen para vos», expresó.

La iniciativa surgió a partir de la necesidad de contar con un lugar de referencia y contención. Es que aquí, las juventudes del Departamento pueden acercarse, ser escuchadas y compartir con sus pares.

Asimismo, se apunta a generar un ámbito seguro, accesible y abierto. De manera tal que, se promueva la participación activa y el acompañamiento para quienes transitan esa etapa de la vida.

Nuevo espacio en el Poli Biritos

El poli Biritos se convirtió en sede de este espacio ya que, de esta forma, se garantiza un punto de encuentro de fácil acceso.

Cabe destacar que, el espacio se encuentra en la terraza del polideportivo. Asimismo, se crearon dos oficinas destinadas a consultorios, una sala de reuniones, una recepción con sala de espera y un espacio exterior.

Por lo tanto, con este nuevo espacio el Municipio podrá acercarse aún más a los jóvenes. Por lo que, se fortalecerá el vínculo con la comunidad.

En síntesis, a través de Juventudes se ofrecerá un lugar para manifestar inquietudes y proponer ideas . Como así también, participar en actividades que fomenten el desarrollo personal y colectivo.