Inauguran nuevo espacio en el Polideportivo Biritos

Calendario para temporada de ruta en San Juan
La Federación Ciclista Sanjuanina realizó el anuncio, el campeonato iniciará el domingo 02 de noviembre con el Circuito Albardón y la Vuelta el 23 de enero.
La propuesta del Municipio de Godoy Cruz es fortalecer el vínculo con la comunidad y establecer un lugar para manifestar inquietudes y proponer ideas.Deportes15/09/2025Deportes CuyoNoticias
La Municipalidad de Godoy Cruz inauguró un nuevo espacio de escucha y participación para adolescentes y jóvenes en el poli social y deportivo nº1 Biritos.
El intendente, Diego Costarelli, participó del acto y celebró la nueva propuesta. «El departamento de Juventudes te espera para para sumarte a todos los programas, actividades y talleres que tienen para vos», expresó.
La iniciativa surgió a partir de la necesidad de contar con un lugar de referencia y contención. Es que aquí, las juventudes del Departamento pueden acercarse, ser escuchadas y compartir con sus pares.
Asimismo, se apunta a generar un ámbito seguro, accesible y abierto. De manera tal que, se promueva la participación activa y el acompañamiento para quienes transitan esa etapa de la vida.
El poli Biritos se convirtió en sede de este espacio ya que, de esta forma, se garantiza un punto de encuentro de fácil acceso.
Cabe destacar que, el espacio se encuentra en la terraza del polideportivo. Asimismo, se crearon dos oficinas destinadas a consultorios, una sala de reuniones, una recepción con sala de espera y un espacio exterior.
Por lo tanto, con este nuevo espacio el Municipio podrá acercarse aún más a los jóvenes. Por lo que, se fortalecerá el vínculo con la comunidad.
En síntesis, a través de Juventudes se ofrecerá un lugar para manifestar inquietudes y proponer ideas . Como así también, participar en actividades que fomenten el desarrollo personal y colectivo.
Se disputó el 6° capítulo fecha del campeonato de pista y critérium, donde el representante del equipo Municipalidad de Godoy Cruz, se consagró como ganador.
Fue un cero a cero que castigó su falta de profundidad, el lado positivo es que sigue en zona de clasificación y lo negativo es que se acercan perseguidores.
No le alcanzó el empate en Tandil en Santamarina y descendio al Regional Amateur Federal 2026, última fecha de la zona Revalida, los 5 clasficados.
Empató sin goles con Barracas Central, en la próxima fecha volverá a jugar en el Feliciano Gambarte, esta vez frente a Instituto, dirigido por el Gato Oldrá.
El Granate, sin ser más que Independiente Rivadavia, se quedó con los 3 puntos al vencerlo por uno a cero, Centurión evitó que Lanús ampliara la diferencia.
La ciclista mendocina fue agasajada junto a familias y miembros de la comunidad del ciclismo que se sumaron para acompañar este emotivo reconocimiento.
El ciclista oriundo de Pocito, Nicolás Tivani, se consagró campeón en el Gran Premio Jornal de Noticias, destacada como una prestigiosa carrera de Portugal.
El modelo de bicicleta pública compartida de Mendoza despertó gran interés en el FAB demostrando su consolidación como uno de los mejores transportes sustentables del país
El 7° Foro Argentino de la Bicicleta dejó una postal en Tucumán que se replica en el país, debatir y proyectar ciudades amigables con la movilidad sustentable
Dos mil niños celebran con la Maratón Infantil el 60° Aniversario de la Educación Privada en la provincia, promoviendo la actividad física y trabajo en equipo
La Escuela de Oficios inicia en octubre un taller de costura para mayores de 18 años. Es gratuito, presencial y con cupo limitado. Requiere conocimientos básicos.
Un hombre de 23 años fue detenido luego de amenazar con un arma de fuego y robar una moto en San Luis. La Justicia ordenó 120 días de prisión preventiva