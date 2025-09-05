Godoy Cruz Munificipio planifica la temporada de verano

La Municipalidad de Godoy Cruz dio inicio a la planificación de la temporada de verano 2025/2026 con una reunión clave con los representantes de los clubes del Departamento.

El encuentro contó con la participación de instituciones como SUPE, IMPSA, Amigos del Jockey, Vialidad, Biritos y Obras Mendoza. Por lo que, tuvo como objetivo principal acompañar a estos espacios en el proceso de habilitación municipal.

Durante la jornada se brindó información detallada sobre los requisitos técnicos y administrativos necesarios para la habilitación de las piletas. Entonces, se abordaron aspectos vinculados a la documentación exigida y los trabajos de adecuación a las ordenanzas vigentes. También, se realizaron observaciones sobre los expedientes ya ingresados.

También se puso a disposición de los clubes y sus profesionales el asesoramiento técnico correspondiente. De manera tal que, se facilite el cumplimiento normativo. Además, se destacaron los canales de contacto disponibles, incluyendo el sistema digital de corrección de planos, que permite agilizar la gestión y mejorar la comunicación entre las entidades y el Municipio.

Planificación y agilización de gestiones

Este trabajo conjunto busca garantizar que las actividades de verano se desarrollen en condiciones seguras y conforme a la normativa vigente.

Asimismo, el encuentro sirvió para fortalecer el vínculo entre el Estado local y las entidades deportivas y sociales, en un contexto donde la planificación anticipada resulta clave para el éxito de la temporada.

De esta manera, Godoy Cruz busca garantizar que las propuestas recreativas y deportivas del verano 2025/2026. Como así también, que estén al alcance de la ciudadanía y los clubes puedan regularizar su situación.