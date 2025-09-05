Godoy Cruz Munificipio planifica la temporada de verano

Mendoza escribió una página épica del Rally MTB argentino
Las copas Pueblo y Gobierno de Mendoza quedaron en manos de Yésica Cantelmi, Facundo Cayata y los mendocinos Lucía Miralles y Bruno Contreras.
La comuna informó a las entidades sobre los requisitos para las habilitaciones correspondientes. El objetivo es agilizar las gestiones y brindar asesoramiento.
La Municipalidad de Godoy Cruz dio inicio a la planificación de la temporada de verano 2025/2026 con una reunión clave con los representantes de los clubes del Departamento.
El encuentro contó con la participación de instituciones como SUPE, IMPSA, Amigos del Jockey, Vialidad, Biritos y Obras Mendoza. Por lo que, tuvo como objetivo principal acompañar a estos espacios en el proceso de habilitación municipal.
Durante la jornada se brindó información detallada sobre los requisitos técnicos y administrativos necesarios para la habilitación de las piletas. Entonces, se abordaron aspectos vinculados a la documentación exigida y los trabajos de adecuación a las ordenanzas vigentes. También, se realizaron observaciones sobre los expedientes ya ingresados.
También se puso a disposición de los clubes y sus profesionales el asesoramiento técnico correspondiente. De manera tal que, se facilite el cumplimiento normativo. Además, se destacaron los canales de contacto disponibles, incluyendo el sistema digital de corrección de planos, que permite agilizar la gestión y mejorar la comunicación entre las entidades y el Municipio.
Este trabajo conjunto busca garantizar que las actividades de verano se desarrollen en condiciones seguras y conforme a la normativa vigente.
Asimismo, el encuentro sirvió para fortalecer el vínculo entre el Estado local y las entidades deportivas y sociales, en un contexto donde la planificación anticipada resulta clave para el éxito de la temporada.
De esta manera, Godoy Cruz busca garantizar que las propuestas recreativas y deportivas del verano 2025/2026. Como así también, que estén al alcance de la ciudadanía y los clubes puedan regularizar su situación.
Ganaba el Fraile 1 a 0, el árbitro expulsó a un jugador del Toponero y este lo agredió, también a un hombre de seguridad y se suspendió en el entretiempo.
Tras el éxito que la competencia tuvo el año pasado, cientos de atletas volverán a darse cita en San Francisco, Ayacucho el próximo 7 de septiembre.
Despues de 5 derrotas en fila Godoy Cruz se sacó la mufa y derrotó a Platense 3 a 1 en Vicente Lopez, gran parte del partido con 10 porque Andino vio la roja.
Gimnasia empató 1 a 1 con Nueva Chicago, cortó la racha adversa de dos caídas y quedó a un punto de su homónimo jujeño a quien recibirá el proximo domingo.
En San Luis San Martin cayó ante Juventud Unida y en Mendoza Huracán Las Heras con Guillermo Brown de Puerto Madryn y Gutierrez con Circulo Deportivo.
Con lluvia y nieve en la zona de Difunta Correa, cerró la sexta fecha del campeonato. El tiempo obligó a ir modificando el cronograma y recorridos
Cientos de runners de distintos puntos del país se dieron cita en el evento que ya forma parte del calendario anual de competencias de Mendoza
En Mendoza, los estudiantes de la Facultad Don Bosco de Enología celebraron los 60 años de la primera facultad de enología de Latinoamérica lanzando dos vinos creados íntegramente por ellos.
La capacitación municipal fortaleció perfiles laborales y promueve el desarrollo sostenible en el departamento. Recibieron su diploma 30 vecinos godoycruceños.
La Policía de Mendoza detuvo al líder narco del Barrio San Martín y secuestró droga, autos y dinero en un megaoperativo con seis allanamientos.
Un acuerdo de Glencore Pachón y la UNSJ hace realidad el sueño de muchos estudiantes de estudiar música y obtener un título preuniversitario en el departamento
Con el objetivo de mejorar la oferta de servicios y construir una cultura social que reconozca, valore y respete la salud mental como derecho humano fundamental