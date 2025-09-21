Hallan sin vida a pescador en dique Nihuil

Guaymallén: Motociclista murió en un choque
Un hombre de 43 años perdió la vida al caer de su moto y ser embestido por un auto en Av. Ricardo Videla, frente al supermercado Oscar David.
Tras una intensa búsqueda, encontraron muerto a Horacio Bernales, quien había desaparecido mientras pescaba solo en el dique Nihuil al Sur de MendozaPoliciales21/09/2025Periodistas CuyoNoticias
Una intensa búsqueda en el embalse El Nihuil terminó en tragedia. Horacio Bernales, de 49 años, fue encontrado muerto este domingo por la mañana tras desaparecer mientras pescaba en la zona del Chañaral.
El sábado por la tarde, su esposa, Silvia Gil, denunció en la Subcomisaría de Rama Caída que había perdido contacto con él, quien había salido solo en su camioneta Ford Ranger para practicar pesca. Inmediatamente se activó un operativo que incluyó a Bomberos, Defensa Civil y personal policial, quienes hallaron primero la camioneta cerrada y, luego, una embarcación amarilla dada vuelta, presuntamente de la víctima.
Debido al fuerte viento y al lago picado, las tareas se extendieron hasta este domingo. Finalmente, cerca de las 8:30 hs., personal de búsqueda confirmó el hallazgo del cuerpo de Bernales. El ayudante fiscal dispuso el trabajo de Policía Científica y las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho.
Las autoridades recordaron la importancia de extremar precauciones al navegar o pescar en el embalse, especialmente en jornadas de viento intenso.
Un hombre de 43 años perdió la vida al caer de su moto y ser embestido por un auto en Av. Ricardo Videla, frente al supermercado Oscar David.
Un conductor de 34 años perdió el control de su camioneta en calle Tirasso y dio 0.75 g/l de alcohol en sangre. Cuatro personas resultaron heridas.
Un hombre murió al caer de su bicicleta en la Ruta 60, en el Dique de Ullum, San Juan. El fuerte viento Zonda habría provocado el fatal accidente.
Tomás Amico, de 25 años, murió al impactar su Chevrolet Corsa contra un muro y un poste en calle Juan José Paso, frente al barrio Pinar del Sol.
Un hombre de 59 años fue encontrado sin vida con heridas de bala en una Toyota gris en Algarrobal, Las Heras. Investigan un posible homicidio.
El accidente ocurrió en Costa de Araujo. Lautaro Arabel, de 20 años, murió en el lugar tras ser colisionado por una Ford F-100 con alcoholemia negativo.
El siniestro ocurrió en el km 726, entre Fraga y Liborio Luna en San Luis. El conductor, oriundo de Córdoba, resultó ileso y fue asistido en el lugar.
El siniestro ocurrió en Carril Retamo y calle Arias. La víctima, de 21 años, falleció tras colisionar contra un colectivo que giraba en la intersección.
Orrego visitó los ensayos finales de la primera etapa de trabajos de la Central Hidroeléctrica Quebrada de Ullum, que le otorgarán 30 años más de vida útil
La competencia internacional de hockey sobre patines masculino se disputará desde el 01 al 05 de octubre 2025, en el estadio cerrado Aldo Cantoni.
El siniestro ocurrió en el km 726, entre Fraga y Liborio Luna en San Luis. El conductor, oriundo de Córdoba, resultó ileso y fue asistido en el lugar.
Un hombre de 59 años fue encontrado sin vida con heridas de bala en una Toyota gris en Algarrobal, Las Heras. Investigan un posible homicidio.
Tomás Amico, de 25 años, murió al impactar su Chevrolet Corsa contra un muro y un poste en calle Juan José Paso, frente al barrio Pinar del Sol.