Hallan sin vida a pescador en dique Nihuil

Una intensa búsqueda en el embalse El Nihuil terminó en tragedia. Horacio Bernales, de 49 años, fue encontrado muerto este domingo por la mañana tras desaparecer mientras pescaba en la zona del Chañaral.

El sábado por la tarde, su esposa, Silvia Gil, denunció en la Subcomisaría de Rama Caída que había perdido contacto con él, quien había salido solo en su camioneta Ford Ranger para practicar pesca. Inmediatamente se activó un operativo que incluyó a Bomberos, Defensa Civil y personal policial, quienes hallaron primero la camioneta cerrada y, luego, una embarcación amarilla dada vuelta, presuntamente de la víctima.

Debido al fuerte viento y al lago picado, las tareas se extendieron hasta este domingo. Finalmente, cerca de las 8:30 hs., personal de búsqueda confirmó el hallazgo del cuerpo de Bernales. El ayudante fiscal dispuso el trabajo de Policía Científica y las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho.

Las autoridades recordaron la importancia de extremar precauciones al navegar o pescar en el embalse, especialmente en jornadas de viento intenso.