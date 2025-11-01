Tragedia, dos menores fueron atropellados y uno murió

Rescatan endurista que cayó en un barranco del pedemonte
La patrulla de Rescate de la policía de Mendoza localizó, estabilizó y evacuó mediante operativo aéreo al hospital Central al herido de 53 años
Uno de los niños perdió la vida en el lugar en tanto el otro está grave, fueron embestidos en inmediaciones al parque San Martín de la ciudad de Mendoza.Policiales01/11/2025Periodistas CuyoNoticias
Un accidente vial al medio día de este sábado en la ciudad capital de Mendoza deja el trágico saldo de un menor muerto y otro gravemente herido tars ser embestidos cuadno trasnitaban en bicicleta por calle Boulogne Sur Mer, entre Clark y Manuel A. Saez.
De acuerdo al parte oficial del ministerio de seguridad de Mendoza se recibió un llamado a la línea de emergencias informando que dos menores habían sido atropellados mientras cruzaban la calle.
Al llegar al lugar, se constata que uno de los menores había perdido la vidad y el otro se encontraba en estado crítico. Se realizaron cortes de tránsito y se estableció un cordón sanitario para el traslado del menor herido al Hospital Notti, donde está siendo asistido por los profesionales.
La conductora del vehículo se encuentra en el lugar mientras la Policía interviene y se investigan para tomar las pericias correspondientes y establecer las circunstancias del hecho.
Noticia en desarrollo...
La patrulla de Rescate de la policía de Mendoza localizó, estabilizó y evacuó mediante operativo aéreo al hospital Central al herido de 53 años
El tribunal de San Rafael impuso penas de entre 20 y 33 años de prisión a los tres condenados por el homicidio de Luciano Gómez, ocurrido en 2023.
La Policía de Mendoza incautó 11 medidores eléctricos con numeración limada y detuvo a un sospechoso en el marco de la Ley de Cobre. Un flagelo actual.
Un joven de 21 años debió ser hospitalizado con un traumatismo encéfalo craneano. Uno de los conductores con alcoholemia triplicando el límite legal.
Un hombre de 51 años perdió la vida tras caer desde unos diez metros de altura mientras realizaba tareas en un molino en una estancia de Bowen.
Jorge Pogliani, de 50 años, se descompensó mientras jugaba en un complejo deportivo. Fue asistido con RCP, pero murió antes de llegar al hospital.
Una mujer de 43 años fue hallada tras un operativo en zona serrana. Estaba descompensada y vinculada a una causa por robo de caballos.
Sofocaron gran incendio en el Parque Industrial Norte de San Luis. Una persona fue demorada tras ser vista dentro del predio, donde se habría originado el fuego
El Servicio de Radioterapia de Fuesmen en la provincia de Mendoza protagoniza un avance histórico en la aplicación de inteligencia artificial en salud.
El 6 de noviembre se realizará en el Salón Cruce de los Andes la ceremonia del concurso internacional Mario Solinas-Hemisferio Sur, dedicado al aceite de oliva.
El gobernador de San Luis participó del encuentro convocado por el presidente Javier Milei en Casa Rosada, donde se debatieron reformas clave para el país.
Arranca una nueva edición de la clásica fiesta que celebra las raíces y costumbres hispanas en Guaymallén con gastronomía, música, danza y mucho color
Aguas Mendocinas realizará el sábado la segunda etapa de trabajos en el sistema de macrodistribución. El corte afectará a seis departamentos y durará 15 horas.