Tragedia, dos menores fueron atropellados y uno murió

Un accidente vial al medio día de este sábado en la ciudad capital de Mendoza deja el trágico saldo de un menor muerto y otro gravemente herido tars ser embestidos cuadno trasnitaban en bicicleta por calle Boulogne Sur Mer, entre Clark y Manuel A. Saez.

De acuerdo al parte oficial del ministerio de seguridad de Mendoza se recibió un llamado a la línea de emergencias informando que dos menores habían sido atropellados mientras cruzaban la calle.

Al llegar al lugar, se constata que uno de los menores había perdido la vidad y el otro se encontraba en estado crítico. Se realizaron cortes de tránsito y se estableció un cordón sanitario para el traslado del menor herido al Hospital Notti, donde está siendo asistido por los profesionales.

La conductora del vehículo se encuentra en el lugar mientras la Policía interviene y se investigan para tomar las pericias correspondientes y establecer las circunstancias del hecho.

Noticia en desarrollo...