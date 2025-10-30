San Rafael: Condenas por la muerte de Luciano Gómez

En una audiencia realizada este jueves en el Palacio de Justicia de San Rafael, el juez penal Ariel Hernández dio a conocer las penas para los tres acusados hallados culpables por el homicidio de Luciano Gómez, ocurrido en 2023. El fallo se produjo tras el veredicto de un jurado popular que los encontró responsables del hecho.

Penas de entre 20 y 33 años de prisión

El juez Hernández estableció que Facundo Cervera deberá cumplir 28 años de prisión por ser autor del delito de homicidio simple y tentativa de homicidio, ambos agravados por la participación de un menor.

Por su parte, Alexis Antúnez recibió una pena de 26 años de prisión por los mismos delitos, aunque el magistrado resolvió unificar esta condena con otra anterior de siete años, lo que arroja una pena total de 33 años de prisión efectiva.

En tanto, Yair Orellana fue condenado a 20 años de prisión como autor de homicidio simple agravado por la participación de un menor.

El fallo de un jurado popular

El proceso judicial se desarrolló bajo la modalidad de juicio por jurados, un sistema que busca reforzar la transparencia y la participación ciudadana en la administración de justicia penal.

Durante las jornadas de debate, los doce ciudadanos convocados como jurados analizaron las pruebas presentadas por la Fiscalía y las defensas, escucharon los testimonios y deliberaron antes de emitir el veredicto unánime de culpabilidad contra los tres imputados.

El juez técnico, Ariel Hernández, se encargó de dirigir el debate, garantizar las reglas procesales y, posteriormente, establecer la pena correspondiente en la audiencia de cesura celebrada esta mañana.

Antecedentes del caso

El homicidio de Luciano Gómez ocurrió en el año 2023, en el departamento de San Rafael. Según la investigación del Ministerio Público Fiscal, Gómez perdió la vida luego de ser atacado por los acusados en un contexto de violencia en el que también resultó herida otra persona.

Las pruebas reunidas a lo largo de la investigación permitieron determinar la participación directa de los tres condenados en los hechos, así como la intervención de un menor de edad, lo que agravó las figuras penales por las que fueron juzgados.

El caso generó conmoción en la comunidad sanrafaelina y motivó una amplia cobertura judicial por tratarse de un proceso con jurado popular, una modalidad cada vez más aplicada en causas graves en la provincia de Mendoza.

La audiencia de cesura y el cierre del proceso

Durante la audiencia de cesura, etapa en la que el juez define las penas luego del veredicto del jurado, se escucharon los argumentos de la Fiscalía, las defensas y los representantes de las víctimas.

Tras analizar las circunstancias del hecho, los antecedentes de los acusados y los agravantes establecidos por la ley, el magistrado impuso las condenas mencionadas. Con esta resolución, el caso queda formalmente cerrado en la instancia de juicio, aunque las defensas podrán apelar las penas ante los tribunales superiores.

Importancia del juicio por jurados en Mendoza

El juicio por jurados se implementó en la provincia como una herramienta de participación ciudadana que busca fortalecer la confianza en el sistema judicial. En este modelo, son los ciudadanos quienes determinan la culpabilidad o inocencia de los acusados, mientras que el juez profesional se encarga de aplicar la pena en caso de veredicto condenatorio.

En el caso de la muerte de Luciano Gómez, la decisión unánime del jurado y la posterior determinación de las penas por parte del juez Hernández representan el cierre de un proceso judicial complejo, que contó con la intervención de múltiples actores del sistema penal mendocino.

Conclusión

Con las condenas dictadas, Facundo Cervera, Alexis Antúnez y Yair Orellana deberán cumplir sus respectivas penas en establecimientos penitenciarios provinciales. El fallo marca un nuevo antecedente en la aplicación del sistema de juicio por jurados en causas de homicidio en Mendoza, consolidando su rol dentro de la justicia penal de la provincia.





