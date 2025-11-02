Conductor ebrio volcó en Circunvalación San Luis

Muere conductor tras volcar en acequia de Maipú
Un joven de 26 años perdió el control de su auto y volcó frente a la planta de Edesal. Dio positivo en el test de alcoholemia con 1,56 g/l y resultó ileso.Policiales02/11/2025Periodistas CuyoNoticias
Un joven de 26 años protagonizó un violento vuelco este domingo 2 de noviembre, cerca de las 5:15, sobre la avenida Circunvalación de la ciudad de San Luis. A pesar del impacto, no sufrió heridas. El conductor dio positivo en el test de alcoholemia con un nivel de 1,56 gramos de alcohol por litro de sangre.
El hecho
Según informó la Dirección General de Policía Caminera y Seguridad Vial, el siniestro ocurrió a pocos metros del boulevard Mayor Hugo del Valle Palaver, frente a la planta de Edesal. El joven circulaba de sur a norte en un Chevrolet Cruze cuando, por razones que se investigan, perdió el control del vehículo.
El automóvil impactó contra el muro de contención lateral y terminó volcando sobre la calzada. En el lugar se registraron daños materiales en el rodado, pero afortunadamente el conductor salió por sus propios medios antes de la llegada de los equipos de emergencia.
Asistencia inmediata
Personal médico del Sempro acudió al sitio pocos minutos después del siniestro. Los profesionales realizaron una evaluación primaria al conductor y constataron que no presentaba lesiones de gravedad. Por esa razón, no fue necesario su traslado a un centro de salud.
A pesar de lo aparatoso del accidente, las fuentes policiales confirmaron que el joven se encontraba consciente y orientado al momento del arribo del personal sanitario.
Test de alcoholemia positivo
Efectivos de Accidentología Vial San Luis realizaron las pericias correspondientes en el lugar, incluyendo el test de alcoholemia, que arrojó un resultado positivo de 1,56 gramos de alcohol por litro de sangre, más del triple del límite permitido para conducir en la provincia, que es de 0,5 g/l.
El resultado del control confirma que el exceso de alcohol fue un factor determinante en la pérdida del control del vehículo. Por este motivo, el conductor fue notificado de las actuaciones contravencionales correspondientes y se iniciaron las actuaciones administrativas previstas por la ley vigente.
Tránsito y prevención
Mientras se realizaban las tareas periciales y el retiro del vehículo, personal de la Policía Caminera implementó un operativo preventivo en la zona para garantizar la seguridad de los demás automovilistas. El tránsito sobre la avenida Circunvalación estuvo parcialmente interrumpido durante varios minutos.
Las autoridades solicitaron a los conductores reducir la velocidad y circular con precaución hasta que finalicen los trabajos. Posteriormente, la vía fue habilitada nuevamente al tránsito normal.
Alcohol y conducción: un riesgo constante
El caso vuelve a poner en foco el problema del consumo de alcohol al volante, una de las principales causas de siniestros viales en la provincia y el país. De acuerdo con datos del Observatorio Vial Nacional, en Argentina uno de cada tres accidentes graves involucra a conductores con niveles de alcohol en sangre superiores al permitido.
En San Luis, la Policía Caminera mantiene controles permanentes en los accesos y avenidas principales, especialmente durante los fines de semana y horarios nocturnos. Las sanciones para quienes conducen bajo los efectos del alcohol incluyen multas económicas, retención del vehículo, suspensión de la licencia y causas contravencionales.
Recomendaciones de seguridad vial
Desde la Dirección de Seguridad Vial reiteraron la importancia de designar un conductor responsable, evitar el consumo de alcohol si se va a manejar y respetar las velocidades máximas establecidas. También se recomienda el uso permanente del cinturón de seguridad y mantener la atención al entorno vial para prevenir accidentes.
Asimismo, las autoridades recordaron que los controles de alcoholemia no tienen carácter punitivo sino preventivo, y su objetivo principal es reducir los siniestros viales y preservar la vida de los conductores y peatones.
Conclusión
El vuelco ocurrido este domingo en la Circunvalación de San Luis no dejó víctimas, pero sí evidencia los riesgos de conducir bajo los efectos del alcohol. El joven de 26 años resultó ileso, aunque enfrentará las sanciones previstas por la ley. Las autoridades insisten en reforzar la conciencia vial y recordar que un solo descuido puede tener consecuencias irreversibles.
