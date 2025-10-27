Dramático choque en Guaymallén con herido de consideración

Un grave siniestro vial se registró a primera hora de la mañana en la intersección de calle Lemos y Severo del Castillo, en Guaymallén. El choque involucró a una camioneta Toyota Hilux y un automóvil Fiat Siena, dejando a un joven de 21 años con un traumatismo encéfalo craneano.



La intervención policial y de bomberos fue inmediata. La investigación del caso determinó un factor crítico: el conductor de la camioneta circulaba con 1.2 gramos de alcohol por litro de sangre.Mañana de Impacto en Guaymallén. El hecho se produjo cerca de las 06:35 horas en una zona de intenso tránsito.

Según el informe de la Comisaría 58, el incidente ocurrió cuando la camioneta Toyota Hilux, conducida por M.J.J.G (34), circulaba en dirección Sur a Norte por Severo del Castillo. El vehículo transportaba a dos acompañantes, N.N.F (19) y L.P.A.R (20). Por causas que aún son materia de investigación, la camioneta colisionó frontal o lateralmente con un automóvil Fiat Siena que se desplazaba en sentido contrario.

El Fiat Siena era conducido por C.D.P (50), quien viajaba en compañía de M.G.D (21). Ambos vehículos sufrieron daños materiales significativos, que rápidamente activaron los protocolos de emergencia.Intervención de Emergencia y Riesgo de GasTras el violento impacto, se generó una situación de riesgo adicional.

Los dos vehículos involucrados, que utilizaban el sistema de Gas Natural Comprimido (GNC) como combustible, presentaron serias pérdidas de gas. Esta fuga exigió una respuesta coordinada que excedió a las patrullas policiales. Inmediatamente, personal de Bomberos Voluntarios se hizo presente en el lugar. Su tarea principal consistió en realizar los cortes preventivos correspondientes en las instalaciones de GNC de la Hilux y el Siena, neutralizando el peligro de una posible explosión o ignición que hubiese agravado drásticamente las consecuencias del choque.

Asistencia Médica y Traslado de UrgenciaEl Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) llegó al sitio para atender a los cinco ocupantes. Los paramédicos brindaron asistencia y evaluaron el estado de salud de todos los intervinientes. La mayor preocupación recayó sobre el joven M.G.D (21), acompañante del Fiat Siena. Tras la evaluación inicial, el personal del SEC le diagnosticó un traumatismo encéfalo craneano (TEC) sin pérdida de conocimiento.

Dada la naturaleza de la lesión, el joven fue rápidamente inmovilizado y trasladado para recibir atención médica especializada en el Hospital Central de la Ciudad de Mendoza. Los demás ocupantes de ambos vehículos recibieron asistencia en el lugar y, afortunadamente, no requirieron traslados de urgencia, aunque fueron evaluados por precaución ante posibles contusiones leves.El Factor Alcoholemia: 1.2 G/LUna vez asegurada la zona y brindada la atención médica, el personal de la Comisaría 58 procedió a efectuar las pericias de rigor, incluyendo el test de alcoholemia a los conductores.

Este procedimiento arrojó un resultado determinante para la carátula del caso. El conductor de la camioneta Toyota Hilux, identificado como M.J.J.G (34), dio positivo con un nivel de alcohol en sangre de 1.2 gramos por litro (g/l). Esta cifra supera ampliamente el límite permitido para la conducción en la provincia de Mendoza, que establece un tope de 0.5 g/l para conductores particulares. Este alto nivel de intoxicación etílica representa un factor clave que pudo haber afectado la capacidad de respuesta y el juicio del conductor, siendo un elemento crucial en la dinámica del accidente.Implicaciones Legales y Juzgado Contravencional.

Con la constatación de la alcoholemia positiva y la existencia de lesiones en uno de los ocupantes, el caso pasó inmediatamente a disposición judicial. La causa fue remitida al Juzgado Contravencional, que deberá determinar las responsabilidades penales y civiles derivadas del siniestro. La conducción con un nivel de alcohol tan elevado constituye una falta grave que conlleva severas sanciones, incluyendo la inhabilitación para conducir y multas considerables. El conductor del Fiat Siena, C.D.P (50), también fue sometido a las pruebas reglamentarias.

La investigación judicial deberá ahora analizar los testimonios, las pericias mecánicas y el resultado de la alcoholemia para establecer la secuencia exacta de la colisión y asignar las responsabilidades correspondientes en este trágico suceso matutino.Un Llamado a la Precaución en las VíasEste accidente subraya una vez más los riesgos inherentes a la combinación de alcohol y conducción. A pesar de las campañas de concientización y los controles vehiculares, la imprudencia al volante continúa siendo una de las principales causas de siniestros viales con consecuencias graves.

El hecho de que una colisión en Guaymallén requiriera la intervención de bomberos por riesgo de explosión y dejara a un joven hospitalizado con un TEC es un recordatorio de la fragilidad de la seguridad vial. Las autoridades insisten en la necesidad de respetar las normativas de tránsito y, fundamentalmente, la regla de "si bebes, no conduzcas" para evitar tragedias personales y sociales en las rutas y calles de la provincia.