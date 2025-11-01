Rescatan endurista que cayó en un barranco del pedemonte

El accidente ocurrió este sábado en una zona de difícil acceso del pedemonte mendocino. Pasadas las 13:30 horas se recibió el aviso de emergencia dandocuenta de que un endurista que conducía un cuatriciclo había caído en un barranco y presentaba múltiples lesiones. El rápido accionar de la Patrulla de Rescate de la policía de Mendoza permitió localizar y asistir rapidamente al deportista que estaba en la zona del puesto "El Chavo" de Las Heras.

Video: LLega el endurista herido al hospital Central de Mendoza

Se trata de un hombre de 53 años que manejaba un cuatriciclo en esta zona del pedemonte y sufrió un accidente cayendo a un barranco de varios metros de profundidad.

De acuerdo a la información oficial del ministerio de Segurida de Mendoza, al recibir el aviso de emergencia y teniendo la posición de GPS brindada por uno de los compañeros del endurista que sufrió el siniestro, se activa a todo el personal y despega el Halcón Uno matrícula LQ-BFB con piloto y técnico Auxiliar trasladando personal de Patrulla de Rescate.

Personal de la patrulla de Rescate al encontrarse con el endurista constata el vuelco y caída a un barranco en inmediaciones al puesto El Chavo, en Las Heras, y en primer medida diagnostican que el paciente se encuentra lúcido, hipotenso y taquicárdico con probable neumotorax, luego colocan acceso vascular, analgesia e inmoviliza en tabla rígida para proceder a la evacuación caminando por senderos unos 300 mts. hasta la zona elevada donde esperaba el helicóptero.

El operativo aéreo permitió la rápida evacuación del lugar y traslado al Hospital Central de la ciudad de Mendoza donde, dispositivo de seguridad mediante, aguardaba el cuerpo de médicos del nosocomio para recibir el herido.