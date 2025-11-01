Rescatan endurista que cayó en un barranco del pedemonte

Tragedia, dos menores fueron atropellados y uno murió
Uno de los niños perdió la vida en el lugar en tanto el otro está grave, fueron embestidos en inmediaciones al parque San Martín de la ciudad de Mendoza.
La patrulla de Rescate de la policía de Mendoza localizó, estabilizó y evacuó mediante operativo aéreo al hospital Central al herido de 53 añosPoliciales01/11/2025Periodistas CuyoNoticias
El accidente ocurrió este sábado en una zona de difícil acceso del pedemonte mendocino. Pasadas las 13:30 horas se recibió el aviso de emergencia dandocuenta de que un endurista que conducía un cuatriciclo había caído en un barranco y presentaba múltiples lesiones. El rápido accionar de la Patrulla de Rescate de la policía de Mendoza permitió localizar y asistir rapidamente al deportista que estaba en la zona del puesto "El Chavo" de Las Heras.
Video: LLega el endurista herido al hospital Central de Mendoza
Se trata de un hombre de 53 años que manejaba un cuatriciclo en esta zona del pedemonte y sufrió un accidente cayendo a un barranco de varios metros de profundidad.
De acuerdo a la información oficial del ministerio de Segurida de Mendoza, al recibir el aviso de emergencia y teniendo la posición de GPS brindada por uno de los compañeros del endurista que sufrió el siniestro, se activa a todo el personal y despega el Halcón Uno matrícula LQ-BFB con piloto y técnico Auxiliar trasladando personal de Patrulla de Rescate.
Personal de la patrulla de Rescate al encontrarse con el endurista constata el vuelco y caída a un barranco en inmediaciones al puesto El Chavo, en Las Heras, y en primer medida diagnostican que el paciente se encuentra lúcido, hipotenso y taquicárdico con probable neumotorax, luego colocan acceso vascular, analgesia e inmoviliza en tabla rígida para proceder a la evacuación caminando por senderos unos 300 mts. hasta la zona elevada donde esperaba el helicóptero.
El operativo aéreo permitió la rápida evacuación del lugar y traslado al Hospital Central de la ciudad de Mendoza donde, dispositivo de seguridad mediante, aguardaba el cuerpo de médicos del nosocomio para recibir el herido.
