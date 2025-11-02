Dos electrocutados al caer cable en pileta

Dos personas resultaron con lesiones por electrocución este domingo 2 de noviembre, alrededor de las 16:30, en un domicilio ubicado en la intersección de calles Luján y Rawson, en el departamento de Las Heras, provincia de Mendoza. El hecho se produjo cuando un cable eléctrico cayó dentro de una pileta, provocando una descarga que alcanzó a quienes estaban en el agua.

Las víctimas

De acuerdo con la información brindada por fuentes policiales, las víctimas fueron identificadas como V. T. B., una adolescente de 17 años, y B. G. M., un hombre de 28 años. Ambos se encontraban disfrutando de la pileta al momento del accidente y recibieron una descarga eléctrica que les causó dolores intensos y pérdida momentánea de fuerza muscular.

Tras el incidente, los familiares y vecinos alertaron de inmediato al Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que llegó al lugar pocos minutos después.

Asistencia médica y traslados

Personal médico brindó las primeras asistencias en el lugar y procedió a estabilizar a las víctimas. La menor fue trasladada de urgencia al Hospital Central, mientras que el joven fue derivado al Hospital Lagomaggiore.

Ambos ingresaron con diagnóstico de electrocución, permaneciendo bajo observación médica. Fuentes sanitarias indicaron que, aunque las lesiones fueron significativas, ninguno de los dos presentaba riesgo de vida al momento del ingreso.

Investigación y medidas de seguridad

Efectivos de la Comisaría 36ª de Las Heras y personal de Ciencias Forenses realizaron pericias en el lugar para determinar las causas exactas del desprendimiento del cable. Se presume que el conductor de energía pertenecía a una línea aérea de baja tensión cercana a la propiedad.

Autoridades de Edemsa, la empresa distribuidora de energía eléctrica, fueron notificadas del hecho y trabajaron en el área para interrumpir el suministro y asegurar la zona, evitando nuevos riesgos para los vecinos.

Recomendaciones preventivas

Desde la Dirección de Defensa Civil recordaron que, ante tormentas, vientos fuertes o cables caídos, no debe tocarse ningún elemento eléctrico ni acercarse a zonas con riesgo de contacto con agua. También se recomienda mantener las instalaciones eléctricas domiciliarias en condiciones adecuadas y verificar periódicamente los sistemas de conexión a tierra.

Los especialistas insisten en que el agua es un conductor eficiente de electricidad, por lo que cualquier contacto con cables energizados puede resultar potencialmente mortal. Ante la caída de un cable, se debe llamar de inmediato al 911 o a la empresa de energía correspondiente.

Vecinos conmocionados

El hecho generó preocupación entre los residentes de la zona, quienes relataron que el cable habría mostrado señales de deterioro en días anteriores. Algunos vecinos señalaron que ya habían advertido sobre el peligro a las autoridades locales.

Tras el incidente, personal municipal y de Edemsa realizó una inspección preventiva en los alrededores para verificar el estado de otras conexiones eléctricas.

Estado actual de las víctimas

Hasta la noche del domingo, la joven de 17 años permanecía internada en observación en el Hospital Central, mientras que el hombre continuaba en el Lagomaggiore con controles médicos estables. Ambos evolucionan favorablemente.

Las autoridades reiteraron el pedido de precaución en zonas donde existan cables aéreos o conexiones expuestas, especialmente en patios o espacios donde haya piletas o presencia de agua.